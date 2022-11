Strømmer til for å skaffe denne lille tingesten: – Det betyr at vi har seiret

Etter over åtte måneder under russisk okkupasjon er Khersons innbyggere frigjort. Torsdag strømmet folk ut for å skaffe seg et av de mest praktiske og symbolske bevisene på det:

Et ukrainsk SIM-kort.

– Vi har endelig fått seieren vår. Vi er befridd, sier Svitlana Kostikova (54), smilende til Reuters.

GLAD: Svitlana er glad for at Kherson er befridd. Foto: Reuters

Deler ut SIM-kort

Hun har akkurat fått et ukrainsk SIM-kort og smiler stort. Under okkupasjonen forsøkte hun å vente lengst mulig med å skaffe seg et russisk sim-kort - som var det eneste som fungerte.

– Jeg ville ikke bruke dem, men etter hvert ble det veldig upraktisk. Jeg slettet alle appene da jeg ble helt nødt til å bruke et SIM-kort for å ha mobilforbindelse, sier hun.

Det er en liten uke siden de siste russiske soldatene trakk seg ut av byen og over til den østre siden av elven Dnipr.

KØ: Lange køer for å få fatt i SIM-kort etter russisk okkupasjon. Foto: Reuters

Torsdag ble det satt opp boder fra telecom-leverandører som Kyiv Star og Vodafone hvor det ble tilbudt gratis SIM-kort til byens innbyggere.

De kunne enten stille seg i kø for å få gratis SIM-kort, eller betale for å slippe forbi køen.

RUSSISKE: En lokalt ansatt i Kyiv Star, viser fram en bunke russiske SIM-kort som er levert inn. Foto: Reuters

Nødhjelp

Det er ikke bare SIM-kortleverandørene som har stor pågang. Hundrevis køer opp ved lastebiler som deler ut nødhjelp.

I skyggen av frigjøringen ulmer det uro.

Vinteren er på vei. Flere mangler både elektrisitet, gass, vannforsyning og mat. Folk har mistet inntektene sine, og usikkerheten er stor.

Russland hadde 30.000 soldater i Kherson. Tilbaketrekkingen anses som en ydmykelse for Russland, som de siste dagene har gjennomført en rekke missilangrep ulike steder i Ukraina.

10 millioner uten strøm

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier over 10 millioner ukrainere nå er uten strøm.

– Dette er cirka en tredjedel av befolkningen som er igjen i Ukraina. Det er enorme tall, sier Sven Holtsmark, professor i historie og tidligere instituttleder ved Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets høgskole til TV 2.

Denne uken har Russland gjennomført mange angrep mot energi-infrastruktur i landet. Angrepene torsdag var i stor grad rettet mot byene Odesa, Kyiv, Dnipro og Zaporizjzja.

PROFESSOR: Sven Holtsmark mener at Russlands angrep på energiinfrastruktur er å bryte ned sivilbefolkningens moral. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Historisk sett er det ikke uvanlig å angripe energi-infrastruktur. Det ble brukt i stor grad under andre verdenskrig, sier Holtsmark.

Disse angrepene rammer sivilbefolkningen hardt.

– Tanken bak er å bryte ned sivilbefolkningens moral, og på den måten tvinge regimet til å gi etter. Russerne vil prøve å fremkalle en humanitær katastrofe i Ukraina, sier Holtsmark.

Det blir stadig kaldere i luften, og vinteren er omsider kommet til Ukraina.

– Vinteren i Ukraina er usedvanlig kald. Det er klart at om man ikke har strøm, begynner etter hvert vannforsyningen å fryse i den grad om det er vannforsyning. Det er disse to tingene russerne angriper: vannforsyning og elektrisitetsforsyning, sier Holtsmark.