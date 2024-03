Strømmer til for å se Taylor Swift – naboene raser

POPULÆR: Taylor Swift er en av verdens mest populære artister. Her opptrer hun i Sydney i februar. Foto: David Gray / AFP / NTB

Singapore rennes ned av Taylor Swift-tilhengere – såkalte «Swifties» – fra hele verden. Det er ikke nabolandene særlig fornøyd med.

Det er imidlertid ikke Swift selv som vekker harme, men den singaporske regjeringen. Bystaten har nemlig sikret seg en eksklusiv avtale med popartisten, som legger alle sine «Eras Tour»-konserter i Sørøst-Asia til Singapore.

Som følge av det har store deler av økonomien i Singapore fått en solid boost – fanskaren punger ut for både fly- og konsertbilletter, hoteller og suvenirer.

GOD KJØPEKRAFT: Taylor Swift-fans kan kjøpe suvenirer og klær mens turneen foregår i Singapore. Foto: Roslan Rahman / AFP / NTB

– Det er ikke godt naboskap, sier den filippinske politikeren Joey Salceda, før han fortsetter:

– Singapore gir over 3 millioner dollar til AEG (arrangør, journ.anm.) per konsert, i bytte mot at Swift ikke opptrer i andre land i regionen, hevder han.

Brukte pandemipenger for å sikre Swift

Nå forsvarer Singapores statsminister pengebruken og eksklusiviteten, og understreker at det ikke er «ondt blod» mellom landene i sørøstlige Asia.

– Byråene våre forhandlet frem en avtale med Swift, som innebærer at hun opptrer i Singapore som eneste stopp i regionen.

GOD AVTALE: Singapores statsminister er svært fornøyd med avtalen som er gjort med Taylor Swift. Foto: Arsineh Houspian / AFP / NTB

Det sa statsminister Lee Hsien Loong til en reporter fra Sydney Morning Herald, under en pressekonferanse med ASEAN-landene tirsdag.

Han ville ikke si noe om hvor mye de har betalt for å sikre den lukrative avtalen, men bekrefter at myndighetene har gitt en ukjent sum til Swift per konsert.

Pengene kommer fra et fond som skulle gå til å gjenoppbygge turismen i landet etter pandemien.

– Det har vist seg å være en svært suksessrik avtale, og jeg kan ikke se at det er fiendtlig mot naboer, sa statsministeren.



Med seks eksklusive konserter i løpet av første uke i mars, kan det se ut til at turismen er på god vei oppover.

Fans betaler nesten en halv million

«Eras Tour» er en internasjonal turné som ser ut til å bli den mestselgende turneen noensinne – men Swift sørger også for at Singapore tjener en drøss med penger.

Før hun dro til Singapore 2. mars, hadde hun en rekke konserter i Australia. Man anslår at popstjernens tur «Down Under» ga økonomien et løft på over en halv milliard dollar, ifølge australske Forbes.

Artisten spiller nå seks utsolgte konserter for over 300.000 «Swifties», hvor man anslår at omtrent 70 prosent av konsertgjengerne er tilreisende fra andre land.

Ifølge estimater gjort av Maybank kan også Singapore glede seg over turistenes pengebruk, etter spådommer om at «Swiftiene» også her kan bruke nærmere en halv milliard dollar, melder CNN.

LANG KØ: Hundretusenvis av Swifties har ankommet Singapore for å se favoritt-artisten sin. Foto: Caroline Chia / Reuters / NTB

BBC har snakket med flere av dem som har reist til Singapore for å få en bit av «Shake it off»-sangeren.

– Jeg og venninnen min brukte rundt 900 dollar bare på konsertbilletter, sier en kvinne som har reist fra Kina for å se popidolet sitt.

Hoteller og andre overnattingssteder er utsolgt for lengst, så den kinesiske kvinnen skal sove på sofaen til en venninne.

Blant overnattingsstedene som er fullbooket, finner man det velkjente hotellet Marina Bay Sands.

De har solgt flere Swift-pakker til en verdi av nærmere 40.000 dollar (omtrent 400.000 kroner, journ.anm.), som inkluderer fire VIP-billetter, og tre netter i en suite.

Konsertene i Singapore foregår frem til 9. mars, før Swift beveger seg videre til Europa i mai.