Strippeklubbeier drept med maskingevær – dårlig samvittighet løste saken

SKUTT OG DREPT: Horace «Big Mac» McKenna ble drept med maskingevær utenfor sitt eget hjem i Brea i California. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

Drapet på strippeklubbeieren Horace «Big Mac» McKenna var uoppklart i over ti år før det utrolige skjedde.

Limousinsjåføren Bob Bird frakter sin klient, Horace «Big Mac» McKenna, hjem til sin overdådige villa i den fasjonable byen Brea i California, natt til 9. mars 1989.

Når Bob ankommer jernporten til oppkjørselen, går han ut for å åpne den. Han setter seg så tilbake i bilen og gjør seg klar til å kjøre de siste meterne opp til villaen.

Og så, ut av intet, stiger en mann med maskingevær frem og peprer limousinen med kuler. Mannen skyter mot bakre del av bilen hvor Big Mac sitter.

KULEREGN: Limousinen Big Mac ble drept i, var full av kulehull. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

Sjåføren Bob presser gasspedalen i bånn og suser raskt opp til villaen for å unngå kuleregnet. Han løper inn og ringer politiet. Bob løper deretter ut igjen for å sjekke tilstanden til Big Mac. Han er skutt mange ganger, men klarer å ytre en setning før han dør: «Fortell mamma og pappa at jeg er glad i dem».

Innen politiet rekker å ankomme, er Big Mac død.

TOMHYLSER: Politiet markerte en gul sirkel rundt alle tomhylsene som lå på bakken. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

Det ligger 30 tomhylser fra maskingeværet ved jernporten. Det er også en liten haug med sigarettstumper som ligger bak en søyle ved inngangen – sannsynligvis stedet hvor gjerningspersonen sto og ventet. Ut over dette har politiet lite å gå på.

Eide tre strippeklubber

Eiendommen til Big Mac er ikke dagligdags for politietterforskerne. De finner en levende tiger i garasjen, et alligator-habitat, en levende jaguar, samt flere andre eksotiske dyr som ikke nødvendigvis går i «kjæledyr-kategorien».

DYREKJÆRE: Big Mac hadde en rekke eksotiske dyr på sin store eiendom. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

Big Mac – som var 198 centimeter høy – jobbet tidligere som politimann, men fikk sparken og ble arrestert etter å ha forsøkt å bruke falske sjekker.

Etter å ha fått fyken fra politiet, ble han en suksessfull pokerspiller. Pengene han vant ble investert med stor suksess, og Big Macs formue bare vokste og vokste.

Politiet lærer også at Big Mac eide tre strippeklubber i California-fylket Orange County: Jet Strip, Bare Elegance og Valley Bar. Men siden Big Mac hadde rulleblad, var det ulovlig for ham å eie barer med skjenkebevilling. Derfor fikk han en tidligere politikollega, Mike Woods, til å være et slags skalkeskjul. Mike sto oppført som eieren av klubbene, men det var Big Mac som var sjefen.

EIEREN PÅ PAPIRET: Mike Woods sto oppført som eieren av Big Macs strippeklubber. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

Det går opp for politiet at Mike har mest å vinne på Big Macs død. Teorien styrkes når de ansatte på strippeklubbene deler sine erfaringer om Big Mac og Mike. De var ikke alltid venner, og flere hadde observert heftige diskusjoner, krangler og slåsskamper. Mike var heller ikke til stede i Big Macs begravelse.

I politiets gravearbeid finner de ut at en av strippeklubbdørvaktene, David Amos, ble forfremmet til daglig leder kort tid etter Big Macs død. David tjente fett med penger etter forfremmelsen, og kjøpte blant annet en formidabel båt som han døpte «Wankers Away».

At en dørvakt rykker såpass fort opp i gradene, gjør at David – sammen med Mike – troner listen over politiets mistenkte. Men det er fremdeles bare en teori, og det er ingen beviser som knytter noen av dem til det brutale drapet på Big Mac.

FRA DØRVAKT TIL SJEF: David Amos gjorde et solid karrierehopp etter Big Macs død. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

På midten av 1990-tallet er Mike og David involvert i produksjonen av spillefilmen «The Takeover», som handler om en tidligere straffedømt mann som dreper for å overta en strippeklubb. Selv om det er skremmende likt Big Mac-historien, er heller ikke dette noe form for bevis.

Overraskes av tilståelse

Elleve år etter drapet, kommer et uventet gjennombrudd i den nå henlagte saken. En mann ved navn Johnny Sheridan – som i flere år har jobbet for kriminelle miljøer i Orange County, samtidig som han var hemmelig politiinformant – varsler politiet om at han har informasjon om Big Mac-drapet.

Johnny, plaget av dårlig samvittighet, forteller at det var han som skjøt Big Mac med maskingevær, på betalt oppdrag fra Mike og David.

Johnny forsøkte først å leie noen andre til å utføre drapet, men samtlige nektet når de fikk vite at Big Mac var målet. Johnny – under konstant press fra Mike og David til å rydde Big Mac av veien – tok til slutt saken i egne hender. Han fikk 25.000 dollar i forskuddsbetaling, og kjøpte et maskingevær av typen Uzi. Etter å ha skutt og drept Big Mac, kastet Johnny Uzi-en i havet.

TILSTO: Dårlig samvittighet fikk Johnny Sheridan til å tilstå drapet på Big Mac. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

Lurer Mike og David

Drapsetterforskningen får ny vind i seilene etter tilståelsen, men Johnnys påstander er ikke tilstrekkelig til å arrestere og sikte Mike og David. De trenger en tilståelse fra dem også.

Politiet utstyrer derfor Johnny med skjult mikrofon, og får ham til å arrangere et møte med Mike og David. Når møtet finner sted, dukker bare David opp. Johnny forsøker – veldig forsiktig – å styre samtalen inn på det elleve år gamle Big Mac-drapet. Det gjør han elegant ved å minne David på at han fremdeles bare har betalt halvparten av pengene han ble lovet for å drepe Big Mac. David svarer at det er en ren forglemmelse, og lover at Johnny skal få resten av pengene.

Dette er nok til at politiet stormer inn og arresterer David.

David tilbys følgende avtale av politiet: Enten sitter du i fengsel resten av livet, eller så hjelper du oss med å få Mike til å tilstå. Etter fem-seks minutter med overveiing, sier David seg villig til å lure Mike inn i fella.

Allerede dagen etter møter David – iført skjult mikrofon – Mike på et spisested i Orange County. Underveis i måltidet blir Big Mac samtaleemne, og David sier til Mike: «Hvis jeg ofrer meg for deg, vil du passe på familien min?» Mike svarer: «Ja».

Når David og Mike forlater spisestedet, står politiet klare til å arrestere Mike.

Under rettssaken i august 2001, blir de skjulte mikrofon-opptakene avgjørende for at Mike Woods blir funnet skyldig i overlagt drap på Horace «Big Mac» McKenna. Han dømmes til 25 år til livstid i fengsel.

David og Johnny får langt lavere straffer siden de samarbeidet med politiet, og soner mindre enn ti år i fengsel.

LANG ETTERFORSKNING: Det tok 12 år fra Big Mac ble drept til drapsmennene fikk sine straffer. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

