Strandet på ørkenfestival

Styrtregn har ført til at årets Burning Man-festival har blitt et gjørmebad. Ingen slipper inn eller ut.

Titusenvis som er på Burning Man-festivalen i Black Rock-ørkenen i Nevada har blitt bedt om å søke ly på stedet og spare på mat og vann etter styrtregn.

Området er blitt et gjørmebad, og adgang til festivalområdet Black Rock City er stengt fram til mandag, da festivalen skulle være over. Porten og flyplassen på stedet er også stengt, og kun utrykningskjøretøyer får bevege seg der, melder ABC News.

FØR REGNET: Satellittbilde fra festivalen 28. august. Foto: MAXAR TECHNOLOGIES/Reuters

– Regnet det siste døgnet har skapt en situasjonen der det ble nødvendig med full stans i kjøringen i ørkenbassenget. Det ventes mer regn de neste dagene, og forholdene ventes ikke å bedres tilstrekkelig til at kjøretøy kan ta seg inn i ørkenbassenget, siteres US Bureau of Land Management på av lokale medier.

Vanligvis tørt

Kraftig regnvær rammet Nevada fredag, og det er fare for flom og oversvømmelser både i østlige og sentrale områder av delstaten.

National Weather Service melder at muligheten for regnbyger og torden kan vedvare frem til søndag.

I det tørre ørkenlandskapet kan selv små nedbørsmengder føre til flom.

– Folk pakker søppelsekker og Ziploc-poser rundt skoene for å unngå å bli sittende fast, forteller en festivaldeltaker til CNN.



LY: Festivaldeltakere har dekket til flere telt for å søke ly fra regnet. Foto: Reuters/PAUL REDER

«Burning Man»



Den myteomspunne festivalen samler et vidt spekter av kunst- og kulturuttrykk og kulminerer i brenningen av en 12 meter høy figur. Den har røtter tilbake til 80-tallet, og fikk blant annet omtale her hjemme etter at finansmannen Stein Erik Hagen i 2017 besøkte festivalen og kjøpte en 18 meter høy kunstinstallasjon i form av et lysende tre. Det ble senere stilt ut på Filipstad ved Tjuvholmen.

Årets festival holdes fra 28. august til 5. september.