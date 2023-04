Stranden fra «The Beach» har blitt paradis for haier

Det thailandske ferieparadiset Maya bay på Krabi ble verdenskjent etter storfilmen «The Beach» med Leonardo De Caprio i hovedrollen i 2000.

Stranden har ofte vært overfylt av turister som vil oppleve idyllen. Tusenvis blir fraktet til øya på dagsturer, og over mange år har det naturlige økosystemet i bukta blitt ødelagt.

I 2018 var det nesten ikke haier igjen, og myndighetene tok derfor et kontroversielt valg. De stengte stranda for turisme for å berge økosystemet.

Fire år i naturlig vekst

Det ingen visste var at en pandemi skulle ramme hele verden et drøyt år senere. Dermed ble den midlertidige stengingen lengre enn de hadde forestilt seg.

Fire år med nedstengning har vært gode nyheter for haiene. En gitt dag i november 2021 kunne forskerne telle hele 161 haier i bukta.

Og med haiene bedres hele økosystemet.

– Svartipp revhaien er viktig for økosystemet, fordi den sikrer den økologiske balansen ved korallrevet. De spiser syke dyr og holder på den måten artene friske og sterke, samtidig som antall arter holdes på et kontrollert nivå, sier havforsker, Metavee Chuangcharoendee, til Reuters.

Antall haier i bukta har økt år for år under reiseforbudet, men etter ett år med turisme ser forskerne at haibestanden synker igjen.

Badeformud

Myndighetene i Thailand vil ikke at haienes naturlige habitat skal bli truet igjen, og har derfor innført forbud mot bading på den idylliske stranda.

Samtidig er de avhengige av turisme.

– Vi snakker ikke om å stenge tilgangen til strendene, eller redusere antall turister som får komme hit, men vi må finne en sunn balanse, sier rådgiver for miljødepartementet i Thailand, Petch Manopawitr.

TURISTSTRØM: Hver dag kan det komme 4000 turister til Maya Bay. En organisert tur gir deg cirka en time på den berømte stranden. Det får kun komme 365 turister til stranda hver time, ifølge de nye reglene.

De håper at turistene vil komme for å se et sunt økologisk miljø med haifødsler like ved i det krystallklare vannet.

– Vi håper at restriksjonene gjør at turistene fremdeles vil komme til stedet for å se hai, og haifødsler, men at det blir minimale forstyrrelser for haiene, sier Metavee.

Turisme utgjorde 12 prosent av Thailands BNP før pandemien. De er fremdeles et stykke derfra nå.

Phi Phi-øyene nasjonalpark, hvor Maya Bay ligger, har fått halvert inntektene sine sammenlignet med 2018, da stranden ble stengt for turister, men er på vei opp igjen.

Landet håper på 30 millioner turister i 2023, skriver Reuters.