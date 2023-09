– Støtter alle Putins avgjørelser

Nord-Koreas leder Kim Jong-un og Russlands president Vladimir Putin har onsdag møttes på et romsenter i Amurskaja-regionen helt øst i Russland.

Da Kim kom til romsenteret sa Putin at han er «veldig glad for å se» Kim. Kims tolk takket Putin for den varme velkomsten «på tross av at han er så travel».

De to lederne har sammen inspisert Vostotsjnyj kosmodrom – en oppskytingsbase for satellitter og romfartøyer. Nord-Korea skal få hjelp med å bygge satellitter, bekreftet Putin

Deretter har de satt seg ned for å snakke sammen, melder Reuters. Der skal Putin har sagt til Kim at de «må diskutere sitt økonomisk samarbeid».

GUIDET: Kim fikk omvisning på Vostotsjnyj kosmodrom – en oppskytingsbase for satellitter og romfartøyer. Foto: Vladimir Smirnov / AFP / NTB

Kim svarte med å si at forholdet med Russland er høyt prioritert i Nord-Korea.

– Vi vil alltid støtte avgjørelsene til Putin og det russiske lederskapet, og vi vil stå sammen i kampen mot imperialisme, sa han.

– Russland har en hellig krig for å forsvare sin suverenitet og sikkerhet, sa Kim.

Skal diskutere våpen

Da Putin ble spurt om han og Kim-Jong un skal diskutere våpenleveranser, svarte presidenten at de kommer til å diskutere alle saker, melder statlige russiske medier.



USA og dets allierte har uttrykt bekymring for at Kim og Putin skal diskutere handel av våpen som kan brukes i Russlands krigføring i Ukraina.

Både i Pyongyang og Moskva har myndighetene tidligere nektet for at det er noen slik våpenforsendelse på gang.

SATELITTBYGGING: Delagasjon inspirerer anlegget. Foto: Mikhail Metzel / Kreml / Sputnik / Reuters / NTB

Etter halvannet år med krig, begynner ammunisjonslagrene til Russland å gå tomme. Nord-Korea, som grenser til Russland helt i øst, sitter på enorme lagre av raketter, artilleri og ammunisjon som brukes til å avskrekke Sør-Korea.

– Spørsmålet er hvor mye Nord-Korea er villige til å avse. Og til hvilken pris, sa asiaforsker Stein Tønnesson ved institutt for fredsforskning (Prio), til TV 2 tirsdag.

– Nord-Korea har ikke ny teknologi å bidra med, men masse ammunisjon som passer til de russiske våpensystemene.

Isolert

Nord-Korea har vært totalt isolert siden pandemien, og det har gått hardt ut over den nordkoreanske befolkningen.

– I retur kan Nord-Korea få mat og olje. Men de kan kanskje også få tilgang til avansert russisk teknologi for strategiske raketter, satellitter og ubåter, sa Tønnesson.

Putins talsmann, Dmitrij Peskov, har sagt at de to landene skal ha forhandlinger seg imellom, uten å spesifisere om hva.

Men russiske talspersoner har sagt at humanitær hjelp til Nord-Korea og sanksjonene fra FNs sikkerhetsråd som rammer Pyongyang, kan komme opp på møteplanen.



President Vladimir Putin viste onsdag Nord-Koreas leder Kim Jong-un rundt i produksjonshallen for raketter på Vostotsjnyj-kosmodromen øst i Russland. Foto: Sputnik / AP / NTB

Ankom tirsdag

Kim ankom tirsdag den russiske byen Khasan med sitt pansrede tog, og dro senere på dagen videre.

Han siteres av det statlige nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA på at besøket er en klar manifestasjon av posisjonen til Koreas arbeiderparti (WPK), samt hvor sterkt Nord-Korea prioriterer samarbeidet med Russland.

I Khasan tirsdag ble Kim i første omgang tatt imot til orkestermusikk på togstasjonen av guvernør Oleg Kozjemjako i regionen Primorskij Kraj.



Kim Jong-un på togstasjonen i Khasan øst i Russland tirsdag. Foto: Russlands departement for naturressurser / AP / NTB

Med på reisen er også nordkoreanske militærtopper, regjeringsråder og tjenestepersoner innen våpenproduksjon og romteknikk. Fra Russland deltar også forsvarsminister Sergej Sjojgu.

Kim skal også ha møte med Putin på tomannshånd.

Putin har i starten av uka i Vladivostok for å delta i et økonomisk.