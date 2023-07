Storstreik i Hollywood: Nå har stjernene fått nok

LONDON/OSLO (TV 2) Hollywoods skuespillere går ut i streik, bekrefter fagforeningen med 160.000 medlemmer. Dermed er den første storstreiken i bransjen på 63 år et faktum.

Fagorganiserte manusforfattere i Hollywood har allerede streiket i elleve uker, og nå får de selskap av skuespillerne.



Det ble klart etter en avstemning torsdag i nasjonalkomiteen i fagforeningen Sag-Aftra. Både forfatterne og skuespillerne krever økt lønn for å holde tritt med prisveksten – og garantier for at deres fremtidige levebrød ikke erstattes av kunstig intelligens.

Blant fagforeningens mange berømte medlemmer er Meryl Streep, Jennifer Lawrence og Glenn Close.

Forlot «Oppenheimer»-premiere

I London uttrykte Matt Damon og Emily Blunt, stjernene i Christopher Nolans nye film «Oppenheimer», støtte til streiken.

– Vi kommer til å gå ut sammen, som et samlet ensemble. Vi blir nødt til det. Vi får se hva som skjer, sa hun torsdag på filmens London-premiere.

Filmpremieren ble fremskyndet med en time slik at skuespillerne kunne gå på den røde løperen før resultatet av avstemningen i Sag-Aftra var klart.

STREIKESTUNT: «Oppenheimer»/stjernene Emily Blunt og Cillian Murphy på vei opp den røde løperen. Ikke lenge etter gikk de motsatt vei, og forlot premieren på sin egen film. Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP

Blunt ble ikke værende lenge på premieren. Sammen med Cillian Murphy (som også spiller i filmen), forlot hun premieren i det streiken gikk i gang torsdag kveld.

– Det er penger som tjenes, og det må fordeles på en måte som gjør at det tar vare på folk i randsonen, sa Matt Damon på premieren.

TV 2 har snakket med Lena Kristin Ellingsen, som befinner seg på visningen i London sammen med sin mann Trond Fausa Aurvåg. Han spiller den ukrainske vitenskapsmannen George Kistiakowsky i storfilmen:

– Vi vet ikke hvordan det vil påvirke oss, mulig visningen i New York skjer uten skuespillere. Vi reiser likevel, sier hun til TV 2.



Varte i tre måneder sist

Ikke siden 1960 har det vært en så omfattende streik i bransjen, der både skuespillere og forfattere legger ned arbeidet samtidig.

Sist skuespillerforeningen gikk ut i streik, i 1980, varte den i tre måneder.

ALLEREDE I GANG: Manusforfatterne i Hollywood har allerede vært i streik i flere uker. Foto: AP Photo/Mark J. Terrill

Fra før har manusforfatterens streik dramatisk redusert antallet filmer og TV-serier i produksjon. En skuespillerstreik vil kunne føre til en nærmest full nedstengning.

– Veldig skadelig

En skuespillerstreik vil ha veldig skadelig effekt på hele bransjen, mener Disney-sjef Bob Iger.

– Dette er verdens verste tidspunkt for å skape mer kaos, sa han til CNBC torsdag og la til at skuespillernes forventninger er urealistiske.

Forhandlingsfristen mellom fagforbundet SagAaftra og de store filmstudioene utløp ved midnatt Los Angeles-tid.

Overveldende streikestøtte

Skuespillerne krever økt lønn og inntekter fra strømmekanaler. I tillegg ønsker de beskyttelse mot følgene som bruk av kunstig intelligens kan få for bransjen.

Sag-Aftra står for Screen Actors Guild – American Federation of Television and Radio Artists. Fagforbundet har rundt 160.000 medlemmer i inn- og utland.

98 prosent av medlemmene har på forhånd stemt for en streik.