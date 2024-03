Stormet Shifa-sykehuset - flere skal være drept

SYKEHUS: Her mener det israelske forsvaret at det befinner seg høytstående personer fra Hamas. Foto: AP / NTB

Det israelske forsvaret IDF gjennomfører en stor militæraksjon mot Shifa-sykehuset i Gaza by.

Det melder den Israelske avisen Haaretz.

Klokken 04:00 natt til mandag melder avisen at det ble åpnet ild mellom IDF og personer inne på sykehuset. Ifølge IDF ble det avfyrt skudd mot deres tropper da de jobbet ved å arrestere personer inne på sykehuset.

IDF har kommet med følgende uttalelse til avisen: «Våre styrker returnerte ild og traff terroristene. »



IDF selv hevder av høytstående medlemmer av Hamas har omgruppert seg inne på sykehuset, og at det er bakgrunnen for angrepet.

Rundt klokken 7 mandag morgen melder IDF at over 80 personer skal være arrestert inne på sykehuset, skriver Haaretz.

Flere hundre søker tilflukt

På sosiale medier florerer det ubekreftede opptak av situasjonen ved sykehuset. I de uverifiserte opptakene kan man høre skuddveksling. Det skriver BBC på sine nettsider.

Ifølge en Al Arabiya-korrespondent er Shifa-sykehuset omringet av mer enn 40 israelske militærkjøretøyer, skriver TV-kanalen på Twitter.



Ifølge kanalen Al Jazeera oppholder flere tusen personer seg inne på sykehuset.

Flere skal være drept og skadet, melder helsemyndighetene på Gaza. Det skriver flere medier, blant annet Al Jazeera og The Guardian.

Al-Shifa sykehuset er det største sykehuset på Gazastripen.

Det skal ha brutt ut brann på en av sykehusets kirurgiske avdelinger, skriver kanalen.



I tillegg til helsepersonell og pasienter har flere hundre søkt tilflukt inne på sykehuset, melder BBC.

Hevder sivile får evakuere

Sykehus har en særskilt beskyttelse under krig, etter krigens folkerett. Men om et sykehus blir brukt militært til oppbevaring av våpen eller et hovedkvarter, kan det bli et lovlig mål.

Israel hevder at Hamas har omgruppert seg inne på sykehuset. Ifølge IDF skal det oppholde seg høytstående medlemmer av Hamas inne i bygningen.

– IDF gjennomfører en høypresisjonsaksjon på et begrenset område på Shifa-sykehuset etter å ha fått konkret bevis som krevde umiddelbar handling, sier IDFs talsmann Daniel Hagari i en video publisert på X.



IDF ADMIRAL: Daniel Hagari Foto: GIL COHEN-MAGEN / AFP

– Vi vet at høytstående Hamas-terrorister har omgruppert seg inne på sykehuset og at de bruker det til å lede angrep mot Israel. Vår krig er mot Hamas og ikke mot Gazas befolkning, sier Hagari.

– Det er ingen krav om at pasienter eller ansatte må evakuere sykehuset, men det er og vil alltid være rømningsvei for andre sivile som vil forlate sykehuset, legger han til.



IDF gjennomførte en stor aksjon på Shifa-sykehuset også i november.

Siden krigen startet 7. oktober har over 30.000 mennesker i Gaza blitt drept, ifølge helsemyndighetene i Gaza.

Over 13.000 av dem er barn, opplyste FNs barnefond, Unicef, søndag kveld.