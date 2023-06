Stormer mot Moskva:

I FULL FART MOT MOSKVA: Leiesoldater fra Wagner-gruppen beveger seg mot Moskva. Lørdag morgen hevdet de å ha tatt kontroll her, ved den russiske hærens hovedkvarter i Rostov-na-Donu. Foto: REUTERS/Stringer

Wagner-soldatene har gått fra fengselscella til slagmarken i Ukraina. Nå skal de invadere sin egen hovedstad. – Virker utrolig at de skal kunne nå fram, sier forsvarsekspert.

– Det er egentlig bare ett ord som er egnet til å beskrive situasjonen i Russland nå, og det er uforutsigbarhet, sier professor Tormod Heier ved Forsvarets høgskole.

Natt til lørdag startet Wagner-gruppen, ledet av forretningsmannen Jevgenij Prigozjin, sin «rettferdighetsmarsj» nordover til Moskva for å styrte Russlands militære ledelse.

Det er høyst usikkert om de vil lykkes med dette. Heier mener det avhenger av spesielt to ting.

– Det store spørsmålet er hvorvidt de russiske styrkene, spesialstyrkene og nasjonalgarden, har evnen til å stå imot Wagner-gruppen militært, og om de samtidig har lojaliteten som trengs for å ikke etter for den.

– En krise

Det private militære selskapet, som består av leiesoldater, har fram til nå kjempet side om side med russiske styrker i Ukraina.

Nå har alt endret seg. Prigozjin, som fra før av var etterlyst av amerikanske FBI, er nå stemplet som forræder av sin egen president og tidligere nære allierte.

– Russland er i en krise. Dette er den største krisen nasjonen har vært i siden den ble unnfanget i kjølvannet av den sovjetiske oppløsningen første juledag i 1991, sier Heier.

Lørdag morgen hevdet Wagner-lederen at de rundt 25.000 soldatene i gruppen hadde tatt kontroll på flere byer i Russland.



Denne såkalte rettferdighetsmarsjen kommer etter en periode med høylytt misnøye fra den tidligere nære allierte av president Vladimir Putin.

KOKK, ALLIERT OG FORÆDER: Leder for Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin, gikk fra å være Putins kokk til en av hans nærmeste allierte. Nå er han stemplet som landssviker. Foto: PRESS SERVICE OF "CONCORD\

– En katastrofe for Russland

Samtidig som russiske myndigheter har fortsatt narrativet om at de har kontroll på den militære operasjonen i Ukraina, har Prigozjin fortalt en helt annen historie fra slagmarken.

– Prigozjin har vært opptatt av å få fram at Ukraina-krigen – langt på vei – har vært en katastrofe for Russland, en krig som har gjort Russland svakere enn de har vært noen gang siden andre verdenskrig, sier Heier.



Prigozjin har i flere meldinger vist fram den enorme ødeleggelsen på russisk materiell og personell, og mener den russiske befolkningen føres bak lyset av sine egne myndigheter.

Samtidig har han anklaget forsvarsminister Sergej Sjojgu og forsvarssjef Valerij Gerasimov for å ha tatt elendige strategiske beslutninger.

Fra fengsel til slagmarken

Wagner-gruppen ble først kjent da de støttet prorussiske separatister i Ukraina i 2014, og har tidligere deltatt i flere konflikter. Blant annet i Syria og Mali.

Tidligere i år anslo det britiske forsvarsdepartementet at gruppen hadde rundt 50.000 soldater i Ukraina.

USAs nasjonale sikkerhetsråd anslår at så mange som 80 prosent av leiesoldatene er rekruttert fra russiske fengsler.

– Virker utrolig

Lojalitet og kampvilje er også et usikkerhetsmoment innad i Wagner-gruppen. Dette kan ha mye å si for om de når Moskva, mener Heier ved Forsvarets høgskole.

– Jeg synes det virker utrolig at de skal kunne nå fram. Man må kunne stille spørsmål ved om Wagner-soldatene virkelig ønsker å gjennomføre et militært angrep mot det russiske forsvarsdepartementet, om de er godt nok trent og motivert til det.

Den langtekkelige krigen kan ha satt sine spor på soldatene.

– Denne grupperingen har vært i krig i snart halvannet år i Ukraina. De har riktignok fått masse erfaring og kompetanse, men mange vil sikkert også være preget. Det kan gå begge veier.

Tre scenarioer

Professor i russisk politikk og historie ved Universitetet i Oslo, Geir Flikke, peker på tre ulike scenarioer på hvordan offensiven vil ende.



Det første, minst dramatiske, er at Wagner-gruppen går tom for ammunisjon og blir nedkjempet før de når hovedstaden.

Det er allerede kommet flere rapporter på at russiske militære styrker har angrepet Wagner-kolonnen. Alternativet, scenario nummer to, er at gruppen kjemper tilbake.

– Det tredje, og mest dramatiske scenarioet, er at de fortsetter sin marsj mot Moskva, og samtidig klare å få flere til å slutte seg til dette toget, sier professoren.

Han understreker at Wagner-gruppen består av mange, ofte brutale, soldater med omfattende kamperfaring, blant annet fra Syria.

– Symbolikken gruppen bruker appellerer også til folk som har erfaring fra tidligere operasjoner i utlandet, som Afghanistan-veteraner.

Propagandakrig

Inna Sangadzhieva i Den norske Helsingforskomiteen, omtaler Prigozjin som en av de som er best på propaganda i Russland, og viser til at han blant annet har ledet noen av trollfabrikkene som sprer desinformasjon.



Han har nå klart å destabilisere situasjonen også i Russland. Det er samtidig vanskelig å si noe om hvor bred støtte «Putins kokk» har i den russiske befolkningen.



– Det har blitt gjennomført noen undersøkelser som viser at Prigozjin hadde noe sånt som fire prosent gjenkjennelse i befolkningen. Han har vært en kjent figur innen trollfabrikkene, og som en leder av Wagners voldsgruppe, som selv var med å torturere og drepe. I tillegg er også godt kjent som Putins kokk, sier Sangadzhieva, og fortsetter:

– De siste årene har han også fått mer påvirkning i andre typer maktsystemer. Særlig etter at han ble en del av den militære offensiven i Ukraina, da Putin trengte ham, ble mye informasjon om ham spredd i Russland.

Splittet befolkning

Den siste tidas utvikling har imidlertid endret på dette, bemerker hun.

– De siste ukene og månedene, etter at konflikten mellom Prigozjin og det russiske forsvarsdepartementet har styrket seg, virker det som om den russiske propagandaen ikke vil at befolkningen skal vite hva som skjer med ham.

Heier ved Forsvarets høgskole tror det går et tydelig skille innad i den russiske befolkningen. Den eldste delen av befolkningen har tradisjonelt hatt stor tiltro til Putin og hans regime, mens den yngre delen av befolkningen i større grad kan være åpne for å ta imot budskapet fra den tidligere Putin-vennen.

– Med flere hundre tusen drepte eller skadde russiske soldater, så er det mange i Russland som er enig i at denne krigen langt på vei har vært unødvendig.