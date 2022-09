Støre venter høy temperatur når Lavrov møter i Sikkerhetsrådet

NEW YORK, USA (TV 2): Russlands utenriksminister Sergej Lavrov blir trolig satt under hardt press under torsdagens møte om Ukraina i FNs sikkerhetsråd.

Møtet blir holdt for utenriksministrene fra Sikkerhetsrådets 15 medlemmer, deriblant Norge, i forbindelse med FNs hovedforsamling, som nå pågår i New York.

Følg direkte i videovinduet øverst!

Bakteppet for FN-uka er en dyster utvikling i Ukraina, og torsdag kveld står krigen på dagsorden.

Høy temperatur

Norges statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) skal holde Norges innlegg på møtet, og han venter høy temperatur.

– Saken er så alvorlig og den griper direkte inn i menneskers liv i dag, at det må vi regne med, sier Støre til TV 2.

Møtet i Sikkerhetsrådet starter klokken 16. Her deltar Jonas Gahr Støre, Russlands utenriksminister Sergej Lavrov, USAs utenriksminister Antony Blinken og andre tungvektere.

Det er første gang etter Ukrainakrigens start at det blir anledning til stille spørsmål til russiske myndigheter, representert av Lavrov, offentlig, og Blinken har nektet å møte Lavrov ansikt til ansikt etter at Russland gikk til krig mot Ukraina 24. februar.

– Putins historiefortelling er feil

– Vi kommer til å gjenta at Norge mener Russlands angrep på Ukraina er et brudd på folkeretten og alle prinsippene som er i FN, sier Støre.

Han sier også det er viktig å ta avstand fra Putins plan om å annektere områder i Ukraina, og han vil gjøre tydelig at Putins argumenter om at det er Russland som er truet av vesten er feil.

– Som et europeisk land, nabo av Russland og medlem av Nato, vil jeg si at det er feil. Det er en helt feil historiefortelling. Det er rett og slett ikke sant. Dette vet Vladimir Putin, men det er viktig å få sagt det for åpen mikrofon, sier Støre.

– Det er viktig å slå fast at de russiske planene om å holde folkeavstemninger i de okkuperte områdene, ikke har legitimitet. De må avvises. Man kan ikke be om folks frie mening mens de står i en krigssituasjon, sier han videre.

– Dramatisk for Russland

Støre håper Lavrov vil lytte, og at han informerer sannferdige rapporter videre hjem til Putin i Russland.

– Tror du de bryr seg?

– Det bør de. Utviklingen nå er også dramatisk for Russland.

Også utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) deltar på møtet, som blir holdt dagen etter at Russland varslet en mobilisering av 300.000 reservister. Avgjørelsen er blitt fordømt i vestlige land.

FNs generalsekretær António Guterres og aktor i Den internasjonale straffedomstolen (ICC) Karim Khan skal også delta på møtet.

Vetorett

Ukraina etterforsker 26.000 saker der det er mistanke om at Russland har begått krigsforbrytelser. 135 personer er så langt siktet. FNs sikkerhetsråd har vært ute av stand til å gjøre noe konkret for å få i stand et rettsoppgjør i kjølvannet av krigen.

Årsaken er at Russland er permanent medlem og dermed har vetorett i likhet med USA, Frankrike, Storbritannia og Kina.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har bedt om at det opprettes en spesialdomstol for å stille Russland til ansvar. Han krever også at Russland betaler krigsskadeerstatning til Ukraina for alle ødeleggelsene som krigen har påført landet