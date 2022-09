Støre: – Russland må finne vei ut av krigen

NEW YORK (TV 2): Russland er under sterkt press i Ukraina, samtidig strammes et politisk grep om situasjonen. I New York samles FN til sin første fysiske generalforsamling siden pandemien.

Verdens ledere samles denne uken til FNs generalforsamling i New York. De store temaene for uken ventes å være krigen i Ukraina, klima og atomnedrusting.

Russlands utenriksminister, Sergei Lavrov, representerer Russland på dette møtet. Bakteppet er en svært spent situasjon der lovforslag tilsynelatende legger til rette for en stor tvangsmobilisering av russiske soldater som kan settes inn mot Ukraina etter en folkeavstemning om løsrivelse i fylkene Luhansk og Donetsk.

BAKGRUNN: – Ikke tilfeldig at dette skjer samtidig

Statsminister Jonas Gahr Støre har en klar beskjed til Lavrov.

– Russland har et ansvar for å finne en vei ut av krigen. Enhver krig ender ved et forhandlingsbord. Partene må bestemme når det er riktig å sette seg ned å snakke sammen, men dette er et ansvar Russland må ta, sier Støre før FN-møtet tirsdag.

– Skal leve videre

Han appellerer også til å tenke videre på hvordan vi skal leve sammen etter krigen.

– Vi kan ikke planlegge en verden der Russland nærmest blir borte fra oss. Vi skal leve videre på et vis. Det ansvaret må de ta, sier Støre.

Han mener det er et felles ansvar å forhindre at krigen eskalerer, men at det hovedsakelig er Russland som sitter med nøkkelen. Eskalering kan skje på ulike måter.

Atomvåpen

– Krigen kan utvikle seg til bruk av andre type våpen, atomvåpen, spre seg utover grensene hvor det kriges nå, sier Støre.

– Er faren større eller mindre fare for bruk av atomvåpen nå?

– Jeg forutsetter at det er en tanke som ikke vil bli omgjort til virkelighet. Det vil være en beslutning som vil så så kraftig tilbake på Russland. Fysisk fordi de er geografisk nær dette området, men det vil også sette Russland i en kategori av stater i det nasjonale samfunnet som vil få nesten uopprettelige konsekvenser, sier Støre.

Anniken Huitfeldt, Anne Beathe Tvinnereim Jonas Gahr Støre og Espen Barth Eide i New York under FN-ukas start. Foto: Øystein Bogen / TV 2

Store ringvirkninger

Støre sier ødeleggelsene i Ukraina har store ringvirkninger i andre land. Matvareprisene øker, og vi har en alvorlig energikrise. Han mener også alle krigsforbrytelsene som avdekkes må dokumenteres og de skyldige må stilles til ansvar.

– Det må legges press på dem, og partnerne rundt slik at vi kan få en slutt på krigen uten store ødeleggelser, sier Støre.