Støre om Gorbatsjov: – Vil bli savnet på flere enn én måte

Tirsdag kveld døde Sovjetunionens siste leder, Mikhail Gorbatsjov, etter å ha vært alvorlig syk.

Han ble 91 år gammel.

Statsminister Jonas Gahr Støre kaller Gorbatsjov en «stor skikkelse i europeisk historie».

– Han vil bli husket som den som forsøkte å reformere Sovjetunionen, valgte reformer fremfor brutal undertrykkelse, og som sammen med ledere i Europa og USA styrte ut av den kalde krigen, sier Støre.

– Fri stemme

Støre mener Gorbatsjovs ettermæle vil bli stående.

– Han gikk av da Sovjetunionen opphørte å eksistere, og har også siden vært en interessant og fri stemme i Russland hvor det er stadig færre av dem, sier han.

– Sånn sett vil han bli savnet på flere enn én måte.

RUVENDE ETTERMÆLE: Jonas Gahr Støre mener Mikhail Gorbatsjovs ettermæle er ruvende. Foto: Beate Oma Dahle / TV 2

Gorbatsjov var mannen som gjorde ordene glasnost (åpenhet) og perestrojka (omstrukturering) til allemannseie også i Vesten.

– Visjonær

– Mikhail Gorbatsjov var en enestående visjonær, innleder USAs president Joe Biden i en uttalelse om Gorbatsjovs bortgang.

Videre trekker Biden fram Gorbatsjovs reformarbeid og tro på Sovjetunionen som et mer åpent land etter «så mange år med isolasjon og fattigdom».

– Disse var handlingene til en enestående leder. En med blikket til å se at en annen framtid var mulig og motet til å risikere hele karrieren for å komme dit. Resultatet var en tryggere verden og større frihet for millioner av mennesker, sier Biden.

– Vi sender våre dypeste kondolanser til hans familie og venner, og til mennesker overalt som har fått det bedre på grunn av hans tro på en bedre verden, heter det videre.