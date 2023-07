Støre om Erdogan-utspill: – Viser hvordan Tyrkia forhandler

Den store jokeren i forkant av Nato-møtet er Sveriges søknad om å bli medlem i alliansen.

Derfor mottas president Recep Tayyip Erdoğans siste utspill om at han vil slippe Sverige inn i Nato hvis EU starter forhandlinger om tyrkisk EU-medlemskap, med en viss undring.

– Dette var et krav den tyrkiske presidenten fremsatte til den amerikanske presidenten, og det er kanskje ikke helt rett adressat for det, sier statsminister Jonas Gahr Støre til TV 2 under et besøk i Rukla-leiren nord for Vilnius.

Statsminister Jonas Gahr Støre er med en norsk CV90 stormpanservogn under et besøk til de norske NATO-soldatene i Rukla leir i Litauen. Foto: Foto: Javad Parsa / NTB

Støre mener Tyrkias utspill skaper usikkerhet.

– Det Tyrkia har vist det siste året, ved å stadig introdusere nye krav som egentlig ikke har noe å gjøre med kriteriene for å bli medlem av Nato å gjøre, kan gjøre noen hver usikre, sier Støre.

Han påpeker at Sverige fyller alle Natos kriterier til punkt og prikke, og at landet vil bidra til sikkerhet for hele Nato-alliansen, også Tyrkia.

– Det jobbes med dette time for time inn mot toppmøtet, og jeg håper og forventer en avklaring i løpet av toppmøtet, sier Støre.

Opprinnelig var planen å innlemme Sverige i alliansen før toppmøtet, men dette er altså fortsatt i spill. Alle Nato-landene må godkjenne søknaden, men Tyrkia blokkerer planene.

Erdogan sier også at han vil han legge frem sine forventninger om å gjenoppta forhandlingene om EU-medlemskap under toppmøtet som starter tirsdag.

– Jeg vil gjerne understreke en realitet, Tyrkia har ventet ved EUs inngangsdør i 50 år, sier Erdogan.

Nato-sjef Jens Stoltenberg har invitert Erdogan og Sveriges statsminister Ulf Kristersson til nye samtaler om den fastlåste situasjonen.



Nato-sjefen uttalte mandag at han stiller seg positiv til Tyrkias EU-ambisjon.

I forkant av møtet har Kristersson sendt ut en pressemelding.

– Vi har jobbet målrettet for å bli medlem av Nato og dialogen med Tyrkia og andre medlemsland fortsetter. Sverige er mer enn klar for å bli en av 32 allierte i forsvarsalliansen, sier han.

Det er 150 norske soldater i Rukla leir i Litauen. Foto: Javad Parsa / NTB Foto: Javad Parsa

Støre besøkte mandag de 150 norske soldatene fra Brigade Nord i Rukla-leiren nord for Vilnius. Disse er del av NATOs avskrekkingsstyrke i Litauen, og regjeringen lover å videreføre ordningen ut 2024.