Store ødeleggelser etter Ian – nå er orkanen på vei videre

OVERSVØMT: En bil sitter fast i flomvannet i Orlando etter at orkanen Ian har herjet over Florida siden onsdag. Foto: GERARDO MORA / AFP

Torsdag vasset redningsmannskaper gjennom oversvømte gater i Florida i USA.

Flere medier melder om omkomne. Ifølge CNN, skal minst 15 personer ha mistet livet som følge av orkanen.

Orkanen har forårsaket store skadet. Mange har fått hjemmene sine ødelagt. Natt til fredag norsk tid står 2,488,376 mennesker i Florida fortsatt uten strøm.

– Orkanen Ian kan vise seg å være den dødeligste i Floridas historie, sa president Joe Biden torsdag.

REDNING: Redningsmannskap tar seg gjennom oversvømmelsen for å redde beboere fra et hjem i Orlando i Florida torsdag etter at orkanen har herjet. Foto: Phelan M. Ebenhack / AP

Politiet klarer ikke å svare på alle nødanropene. Flere veier og broer er ufremkommelige, skriver AP.

KOLLAPS: En bro har kollapset på Sanibel Island i Florida torsdag etter at orkanen har forårsaket omfattende ødeleggelser. Foto: SHANNON STAPLETON / Reuters

Revet i filler

Bilder fra området Fort Myers, viser hjem som er revet i filler. Seilbåter ligger spredt langs veikanten.

Familien til Valerie Bartleys stod i flere timer og presset igjen dører, i frykt for at orkanen skulle rive huset fra hverandre.

HERJER: Båter ligger spredt gatelangs på San Carlos Island i Fort Myers, Florida, som følge av orkanen Ian. Foto: Rebecca Blackwell / AP

– Jeg var livredd. Det var som om helvetesild og deler av nabolaget traff huset vårt, sier Bartleys.

Orkanen har ødelagt store deler av huset, familien forble uskadd.

Forventer mer

– Vi har aldri sett stormflo av denne størrelsen, sa Floridas guvernør Ron DeSantis på en pressekonferanse torsdag.

I FILLER: En kvinne går gjennom det ødelagte nabolaget sitt i Fort Myers, Florida, torsdag. Foto: Steve Helber / AP

– Det er slått katastrofealarm i ni fylker, men vi forventer mer. Jeg snakket nettopp med presidenten. Han tilbød støtte. Jeg takket ham for det, men fordi stormen har beveget seg innover landet og forårsaket mye potensiell skade i den sentrale delen av staten vår, kommer vi til å be om at også disse fylkene inkluderes, la han til.

STORE SKADER: Forbipasserende knipser bilder av de omfattende skadene som orkanen Ian har forårsaket på San Carlos Island nær Fort Myers i Florida. Foto: WIN MCNAMEE / AFP

Etter å ha forlatt Florida torsdag, fortsatte orkanen Ian i retning Atlanterhavet nord for Cape Canaveral med en vindstyrke på 120 kilometer i timen.

National Hurricane Center spår at orkanen vil treffe South Carolina som en kategori 1-orkan fredag. Ifølge NHC, vil en orkan på dette nivået ha vindstyrke på mellom 119 og 153 kilometer i timen.