Støre med F-16-gave til Ukraina

På en felles pressekonferanse med Ukrainas president, Volodomyr Zelenskyj, bekrefter statsminister Jonas Gahr Støre at Norge vil gi F-16-fly til Ukraina, slik TV 2 kunne erfare tidligere i dag.

– Vi tar sikte på en donasjon av norske F-16 jagerfly til Ukraina, og vi vil komme tilbake til detaljene rundt antall og tidsplan for leveranse, sier statsminister Jonas Gahr Støre til TV 2.



Med dette er Norge det tredje landet, etter Nederland og Danmark, som tidligere denne uken annonserte at de vil gi F-16-fly til Ukraina.

På pressekonferansen omtaler Zelenskyj beslutningen som viktig og historisk.



F-16 fra 331 skvadron i Bodø i formasjon i Lofoten. Flyene var ute på fotooppdrag for å dokumentere den siste tiden med F-16 i Norge. Nå kan akkurat disse flyene ende opp i Ukraina. Foto: Onar Digernes Aase / Forsvaret

– Vi har tre land som så langt har sagt de vil gi oss F-16-fly. Vi er ekstremt takknemlig overfor disse tre landene, sier han.

– Ukraina ønsker å bygge opp et flyvåpen. De ønsker seg kapasitet i lufta, og det er forståelig. Det er rimelig for et land som vil beskytte seg å ønske seg det, sier Støre.



– Tar sikte på donasjon

Europeiske land har en del fly som de kan avse fordi de har skaffet seg nye flytyper. USA som eier teknologien har åpnet for at disse flyene kan doneres.

– Norge har ikke så mange fly fordi vi har solgt nesten alle vi hadde til vår allierte Romania. Vi tar sikte på å donere noen av de få flyene vi har igjen, sier Støre.

– Det blir et sted mellom fem og ti fly, avhengig av hvilken stand de er i, sier statsministeren.

Milliard-donasjoner

F-16-donasjonen kommer i tillegg til den sivile, humanitære og militære støtten for flere titalls milliarder kroner, Norge alt har gitt til Ukraina.

Som TV 2 fortalte mandag, inngikk Norge i november 2020 en avtale om salg av inntil 12 fly til det amerikanske selskapet Draken International.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) sa tirsdag til TV 2 at intensjonsavtalen med Draken International går ut på å selge seks F-16 til selskapet.

F-16: Kampfly har lenge vært på toppen av Ukrainas ønskeliste. Nå har tre land meldt om donasjoner. Foto: Onar Digernes Aase / Forsvaret

Disse flyene skulle etter planen brukes i trening mot amerikanske kampfly. Men USA har ennå ikke godkjent salget, noe som betyr at de 12 flyene kan være aktuelle for Ukraina. 12 fly ville i så fall utgjøre en skvadron.

– Avtalen er mulig å endre, men det er en prosess. Så er det et spørsmål om hva slags tilstand flyene er i, og på hvilke premisser vi kan donere dem etter dialog med USA, sa Gram.



Opplæring i gang

Norge har allerede donert to norske fly for treningsformål.



Nederland og Danmark leder en koalisjon av elleve Nato-land, blant dem Norge, som har sagt seg villige til å gi slik opplæring.



Dette vil skje i tett samarbeid med allierte.

Ifølge Ukrainas forsvarsminister har opplæringen av ukrainske piloter i bruken av F-16 allerede startet.

– Vi vil fortsette vår dialog med USA og andre nære allierte om oppbygging av et moderne luftforsvar i Ukraina. Norge har gitt betydelige militære bidrag til Ukraina og vår støtte vil fortsette, sa Støre på pressekonferansen i Kyiv i dag.



KYIV: Statsminister Jonas Gahr Støre holder tale under markeringen av Ukrainas uavhengighetsdag torsdag. Foto: Heiko Junge/NTB

Fram til torsdag har kronjuvelen i det norske militære bidraget til Ukraina vært det Kongsberg-utviklede NASAMS-systemet.

Det har skutt ned et utall russiske missiler og droner over Ukraina, og spart mange liv ifølge ukrainske myndigheter.



Holdt besøksplaner hemmelig

Totalt gir Norge 10 milliarder kroner i støtte til Ukraina i år. Dette er del av Nansen-programmet som utgjør 75 milliarder kroner over fem år.

– De vi møter her sier at dette setter en veldig viktig standard for langsiktighet. Det er et betydelig sum, men det viktigste er langsiktigheten, sier Støre til TV 2.

Foruten å markere støtte gjennom materiell og ved tilstedeværelse, sier Støre at han skal ha diskusjoner om Ukrainas tipunktsplan for fred.

Besøket til Kyiv har vært planlagt en stund, men er blitt hemmeligholdt av sikkerhetshensyn.