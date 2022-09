Støre: – Grunn til stor uro

Først kom skrekkoppdagelsene i Butsja, og nå frykter flere for tilsvarende grusomheter etter funn av flere massegraver i byen Izium.

Bare mandag varslet guvernøren at over 146 lik er hentet ut av massegravene, og Ukraina hevder at det totale antallet kan stige til langt over 400.

Dette skaper uro hos vår egen statsminister.

Frykter flere funn

TV 2 møtte mandag Støre om bord på hangarskipet USS Gerald Ford, der den norske statsministeren fikk en orientering om det amerikanske bidraget i Atlanterhavet.

Støre legger ikke skjul på at han frykter at massegravene som nå blir avdekket i Ukraina bare er toppen av isfjellet.



– Veldig mange av kampene skjer nå utenfor kameralinsen, og det er først etter at et område blir frigjort at vi får se resultatene av det. Jeg er redd for at det er veldig mye annet fryktelig som vi ikke har sett, og som vi kommer til å få se, sier Støre.

KREVENDE: Mange jobber på spreng for å hente lik opp av massegravene funnet i Izium. Foto: Evgeniy Maloletka / AP / NTB.

Statsministeren tror nemlig det ukrainske folket er påført langt flere lidelser enn det vi har fått sett hittil.

Viser krigens grusomheter

Det er ventet å kunne ta opptil to uker før det ukrainske folket har talt opp alle de døde som ligger i massegravene i Izium.

– Det er en skrekkelig forlengelse av hva vi har sett fra den krigen begynte, sier Støre, som svar på hva han synes om de siste meldingene fra Ukraina.

Grunnlaget for at det kan ta lang til å få oversikt, er ifølge byens ordfører Valerij Martsjenko, det store antallet graver funnet.

Ukraina hevder at to tredjedeler av de døde skal være sivile.

– Det viser noe om krigens grusomhet. Det er en krig som ikke er nær sin avslutning og er grunn til stor uro, sier Støre.

Russland nekter skyld

Statministeren er likevel tydelig på hvem han mener er direkte ansvarlig for grusomhetene og hva som må gjøres for å få en slutt på krigen.

MANGE DØDE: Ukrainske myndigheter hevder å ha avdekket flere russiske torturkamre etter gjenerobringen av flere byer. Foto: Leo Correa / NTB.

– Det er ikke slik at noen av partene ser ut til å være klare på forhandlingsbordet, og det er en dyp tragedie. Ansvaret er på Russland, som har gått inn i denne angrepskrigen og som må ta håndfaste steg for å avslutte den, sier Støre.

Russland på sin side, nekter for å ha noen skyld i massegravene.

– Det er samme scenario som i Butsja. Det er en løgn, og vi vil selvsagt forsvare sannheten, sier Kremls talsperson Dmitrij Peskov mandag.

Bærer preg av tortur

Flere av likene som er gravd opp skal ha blitt funnet i svært dårlig tilstander, ifølge den regionale guvernøren Oleh Synehubov.

– Noen av de døde har tegn på et voldelig dødsfall. Det er kropper med bundne hender og spor av tortur. De avdøde hadde skader fra eksplosiver, splinter og stikkskader, skrev Synehubov på meldingstjenesten Telegram i etterkant av funnene.

Informasjonen er ikke bekreftet av uavhengig hold.