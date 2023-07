Støre etter møtet med Biden: – Han kjenner oss godt

– Jeg opplever at Biden kjenner oss veldig godt, han kjenner seg godt igjen i de vurderingene Norden gjør, sa Støre til TV 2 under et pressetreff torsdag ettermiddag.

Statsministeren er torsdag i Helsingfors hvor USAs president Joe Biden har hatt et møte med de nordiske statslederne.

FAMILIEBILDE: Ulf Kristersson, Mette Frederiksen, Joe Biden, Sauli Niinisto, Katrin Jakobsdottir og Jonas Gahr Store fotograferes i forkant av møtet i Helsinki. Foto: RITZAU SCANPIX

Det skjer dagen etter avslutningen av Nato-toppmøtet i Vilnius, hvor Tyrkia omsider gikk med på å slippe Sverige inn i alliansen. Finland ble Nato-medlem tidligere i år.

Norden som helhet

Sikkerhetspolitikk var et viktig samtaletema mellom Biden og de nordiske statslederne, forteller Støre. Han mener Norge, Sverige og Finland har kommet mye nærmere hverandre det siste året.

– Vi har aldri klart å skapet et nordisk samarbeid, men vi får det til nå med Nato, sier Støre.

– Vi kan fremover se Norden som en helhetlig geografi. Det har vi ikke kunnet gjøre før, påpeker han.

Klima og mineraler

Også klima, kunstig intelligens, mineraler og jobbskaping var temaer i samtalen med Biden.

Støre forteller at det var en «nær og intens» diskusjon som varte i nærmere to timer.

– USA og Norden ser på klimautfordringene som den største trusselen vi står overfor. Samtidig er det slik at vi må møte dette med ny teknologi, skape nye jobber, kutte utslipp og samarbeide om det.

USAs president Joe Biden stilte seg også positivt til Norges ønske om en mineralavtale, sier Støre.



Må sikre egen forsyning

Ursula Von der Leyen sa på Nato-toppmøtet i Vilnius onsdag at EU på noen områder er opp mot 89 prosent avhengige av mineraler fra utenfor Europa.

President Joe Bidens møte med de nordiske statslederne varte rundt to timer, Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Norge har mineraler og sjeldne jordarter som er viktige både for produksjon og utvikling av teknologi.



– Biden deler vårt syn på at vi må sikre oss tilgang på kritiske mineraler og sjeldne materialer, for å bli uavhengige av enkeltland som vi ikke deler sikkerhetssamarbeid med.

– Vi ønsker ikke å si nei til samarbeid med noen andre land, heller ikke om mineraler, men vi må sikre vår egen forsyning, sier Støre.



CO2-fangst

– Vi hadde også en diskusjon om fangst og lagring av CO 2 , som Norge kan mye om, og mineraler, som Biden trenger til industrien, sa Støre.

Statsministeren tror Biden opplever de nordiske landene som likesinnede.

– Jeg opplever at Biden er interessert i å videreføre denne dialogen også etter møtet, sier Støre.