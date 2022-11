Støre: – Det er en spenning som ligger der

NATO-MEDLEMSSKAP: På vei inn til toppmøte i Helsinki, sier Jonas Gaht Støre at han er positiv til at Sverige og Finland vil kunne få Nato-medlemskap. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2.

På vei inn til den offisielle åpningen av Nordisk råds sesjon i Helsinki i Finland, møter TV 2 statsminister Jonas Gahr Støre tirsdag morgen.

Sammen med flere ministre fra den norske regjeringen og andre nordiske kollegaer, skal Støre holde flere møter, hvor blant annet sikkerhetspolitikk står høyt på agendaen.

– Sverige og Finland er i medlemsfasen med Nato-medlemskap – som vi støtter, men som enda ikke er helt avklart siden Tyrkia ikke har gitt grønt lys. Og Ungarn, men særlig Tyrkia. Jeg tror de har en tro på at dette kommer til å gå, men det er en spenning som ligger der.

– Alle er berørt

På spørsmål om statsministeren synes det er annerledes å møte nordiske kollegaer enn andre statsledere, er Støre tydelig:

– Det er en gammelt begrep i politikken, som sier at Norden er hjemme, og det er litt den følelsen. Med en liten familie på fem land og 28 millioner innbyggere i en stor verden hvor mye skjer, så er Norden noe trygt, sier Støre.

Likevel vil noen av temaene som skal diskuteres med de andre statslederene også ha en mer alvorlig tone, som krigen i Ukraina.

– Finland, som normalt er et land som ikke tar inn mange asylsøkere, har tatt inn flere ukrainske flyktninger enn i Norge, så alle her er berørt, sier statsministeren.

Første møte med Ulf Kristersson

Lederne vil også diskutere hvordan de nordiske landene bedre kan stå sammen for å møte utfordringene krigføringen mot Ukraina har skapt for Finland og alle land i Norden.

– De er nabo med Russland, som har gått i denne angrepskrigen og skaper en uforutsigbarhet, men vi i Norden føler at vi ikke er utsatt for den trusselen som Ukraina har opplevd, sier Støre og legger til:

– Vi må tenke klokt om sikkerhet og jeg tror vi tenker enda bedre når vi møtes sammen og diskuterer erfaringer med dette.

Støre ser også frem i mot å møte Sveriges nye statsminister Ulf Kristersson, og bekrefter at det vil blir det første møte mellom de to statsministrene senere tirsdag.

– En norsk og svensk statsminister – uansett hvor man kommer fra – har et oppdrag om å finne ut av det og legge til rette for samarbeid, så det er viktig for oss, alltid.

– Et veldig viktig møte

Finlands statsminister, Sanna Marin, er også til stede under dagens toppmøte, og er særdeles fornøyd med at alle lederene møtes i Finland.

– Jeg er veldig glad for at min gode kollega Jonas er her, sier Marin og bekrefter at de to har møttes flere ganger før.

Marin legger sterk vekt på at hun tror dagens møte vil bli veldig viktig.

– Vi har mange ting som skal diskuteres i dag, for eksempel klima, nordisk samarbeid, og vi kommer nok også til å diskutere Nato, legger den finske statsministeren til.