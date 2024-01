Store demonstrasjoner etter avsløring: «Minner om 1933»

Da to ledere i det tyske høyreekstreme partiet AfD deltok på et møte for å diskutere massedeportasjoner, traff det en nerve i Tyskland.

Hundretusener av demonstranter har den siste uka tatt til gatene i tyske byer for å vise sin avsky mot ytre-høyre-partiet «Alternativ for Tyskland» (AfD).

DEMONSTRASJONER: Søndag møtte titusener opp på demonstrasjonen mot AfD i Berlin. Foto: Christian Mang/AFP

I Berlin, München og Køln og flere østtyske byer møtte det søndag opp mange flere demonstranter enn forventet, skriver Reuters.

– Vi er på en farlig vei

Arrangørene anslår at 1,4 millioner har deltatt i demonstrasjoner den siste uka. Bare i München møtte 100.000 opp søndag, og arrangøren måtte avbryte tidligere enn planlagt på grunn av trafikkaos, ifølge politiet.

BERLIN: Mange demonstranter mener AfD bør forbys. Foto: Ebrahim Noroozi

– De som skjedde før må aldri skje igjen. Nazister, høyreekstreme og fascister må aldri komme til makten igjen. Vi er på en veldig farlig vei, og jeg er veldig glad for at det er så mange mennesker her som protesterer mot utviklingen, sier demonstrant Antonia Rabente (26) til Reuters.

I Tyskland ligger AfD på rundt 20 prosent på meningsmålinger, og partiet leder i tre delstater som skal holde valg i år.

Det stigende raseriet mot AfD kom i kjølvannet av en avsløring i magasinet Correctiv forrige mandag.

Hemmelig møte i Potsdam

Magasinet kunne fortelle at to personer fra ledelsen i partiet Alternativ for Tysland (AfD) angivelig var i et hemmelig møte sammen med nynazister og velstående forretningsfolk i november.

På et hotell nær Potsdam skal de ha diskutert muligheten for deportasjon av millioner av tyskere med utenlandsk opphav. En reporter fra Correctiv var tilstede under falskt navn, og har dokumentert hvem som var tilstede og hva som ble sagt.

AfD avviser at massedeportasjon er en del av partiets politikk, skriver Reuters.

DEMONSTRERER: Tyskere har møtt mannsterke opp for å ta avstand til rasisme. Foto: CHRISTIAN MANG

Ekko fra 30-tallet

Men for mange tyskere er saken et ekko av nazistenes planer på 1930-tallet om å deportere Europas jøder.

«Nazister, nei takk», «Det føles som 1933» og «AfD-forbud nå» står det blant annet på bannerne til demonstrantene.

– Deportasjon. Hva betyr egentlig deportasjon? Vi flyktet fra nazistene en gang selv, og jeg vil ikke ha noe av denne gjørma som stiger opp, og som promoteres av politikere. Jeg vil ha rettferdighet, sier demonstrant Dieter Arbeiter.

Selv om AfD alltid har vært innvandringskritiske, har forslagene om at «uintegrerte statsborgere» skal deporteres til en nordafrikansk stat, truffet en nerve i Tyskland.

MOT NAZISME: Flere titusen demonstranter samlet seg utenfor den tyske Riksdagen i Berlin søndag. Foto: CHRISTIAN MANG

Noen har sammenlignet forslagene med nazistenes første planer om å deportere europeiske jøder til Madagaskar.

Den siste avsløringen ble for dem dråpen som fikk begeret til å renne over. Demonstrantene krever at partiet må forbys.

Lars Klingbeil raser mot AfD og ledelsen i partiet. Arkivfoto/ Foto: TOBIAS SCHWARZ

– En ulv i fåreklær

AfD er i Tyskland, det Geert Wilders er i Nederland eller FPÖ er i Østerrike. Partiene får økt oppslutning i takt med økt frustrasjon og sinne over økonomi og annen samfunnsutviling.

I Tyskland ligger AfD på rundt 20 prosent på meningsmålingene, og partiet leder i tre delstater som skal holde valg i år.

– Lederen for ytre-høyre-partiet AfD er en en ulv i fåreklær og viser nå sitt sanne ansikt, sa Lars Klingbeil det tyske sosialdemokratiske partiet etter en debatt i parlamentet torsdag.

– I dag sitter det tyskere rundt middagsbordet og diskuterer om de må flykte fra landet, sa han videre.

Parlamentarisk leder for AfD, Alice Weidel, mener kritikken mot partiet er villedende, og hun at har kvittet seg med en rådgiver som deltok på det hemmelige møtet med nynazistene.

Partileder i AfD, Tino Chrupalla til venstre og parlamentarisk leder for AfD, Alice Weidel, under torsdagens møte i parlamentet Foto: Kay Nietfeld/dpa via AP

Under en pressekonferanse etter debatten torsdag gjorde hun det klart at alle som har tysk statsborgerskap, hører til i Tyskland.

– Derfor er det viktig at tysk statsborgerskap ikke kan selges billigst mulig, og delt ut over en lav sko, uttalte hun med henvisning til den kommende lovendringen om å kunne få statsborgerskap i løpet av fem år, og ikke åtte, slik det er nå.

Tysklands statsminister sier han gleder seg over massedemonstrasjonene den siste tiden.

– Det gir oss mot og viser at vi demokrater er mange – mange flere enn dem som vil splitte, skriver en takknemlig Scholz på X.