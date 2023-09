Støre: – Biden har den alderen han har

NEW YORK (TV 2): Norges statsminister anser ikke alderen til Joe Biden (80) som et problem, selv om dette er et hett tema i USA.

– Jeg synes ikke det er noe å utsette på alderen. Han er den personen han er og har den alderen han har. Men det er ingen tvil om at han er en hardtarbeidende president, sier Jonas Gahr Støre.

Norges statsminister møter pressen utenfor FN-bygget på Manhattan få minutter etter at USAs president har holdt sin tale under åpningen av den 78. generalforsamlingen i FN.



For gammel

Joe Biden ble tidenes eldste president i USA ved innsettelsen i januar 2021. Han fyller 82 år et par uker etter at det neste presidentvalget, i november 2024.

TYDELIG: President Joe Biden ga klar beskjed om viktigheten av å stå sammen med Ukraina mot Russland da han tirsdag talte til FNs generalforsamling. Foto: Susan Walsh / AP / NTB

I en meningsmåling AP publiserte i august, sier 77 prosent av de spurte blant amerikanske velgere at Biden er for gammel for gjenvalg.

Selv blant demokratenes egne velgere, sier hele 69 prosent at Biden er for gammel. 51 prosent mener at utfordrer Donald Trump (77) også er det. Han var landets eldste president frem til Biden overtok.

I USA er det ingen øvre aldersgrense for å være president, kun en nedre (35).

Støre poengterer at han har møtt Biden flere ganger de siste månedene, både under Nato-toppmøtet og et nordisk møte.

– Han er veldig engasjert. Ingen tvil om at han legger all kraft i dette, sier Støre til TV 2.

– Har oppnådd veldig mye



Norges statsminister mener USAs leder har gjort en god jobb som president.

– Det som er spesielt med Biden, tre år inn i hans periode, er at han har oppnådd veldig mye. På nasjonal arena har han gjennomført mye viktig politikk, og internasjonalt har han også fått til mye. Han er en effektiv president, mener Støre.

FN-UKA ER I GANG: Joe Biden ankommer den 78. generalforsamlingen i FN. Han var andre taler ut, etter Brasil, som alltid taler først under FN-uka. Foto: Kena Betancur / Getty Images / NTB

Støre poengterer at Biden jobber under krevende forhold i USA, ettersom han må samarbeide med en kongress hvor demokratene er i mindretall i Senatet.

– Selv med de krevende forholdene som er i Kongressen, har han klart å få til mye under veldig vanskelige omstendigheter. Nå blir det mye fokus på alderen hans, og det skal vi ikke avvise, men vi må også se på hva han gjør, og det har vært mye og viktig, konstaterer Støre.

– Viktig budskap



Norges statsminister kom også med rosende omtale av talen til Biden.

– Jeg synes han var åpen og understrekte betydningen av at vi må finne løsninger sammen. Han sa det veldig tydelig i retning Kina, at selv om vi er konkurrenter på noen områder, må vi jobbe sammen. Det tror jeg er et viktig budskap i en generalforsamling som er preget av at det er store motsetninger, sier Støre.

HJELPENDE HÅND: Støre gir Huitfeldt hjelp med skoen.

Biden ventet til slutten av talen før han tok opp Russlands angrep på Ukraina. I stedet snakket USAs president innledningsvis mye om hva USA har gjort for land i det globale sør.

– Det er alltid gjennomtenkt hvordan en sånn tale er lagt opp. Du taler til hele verden. Det gjelder for ham å få fram betydningen av at vi ikke distanserer oss fra sør eller fra de delene av verden som kan oppleve at Ukraina kan fortrenge andre utviklingsspørsmål. Det synes jeg han gjør på en god måte. Han kommer tungt på Ukraina på slutten. Jeg tror dette var en riktig rekkefølge for ham, sier Støre.