Storavis: Tyskland forbereder seg på krig mellom Russland og Nato

I forrige uke ba Sveriges regjering og forsvarsledelse landets befolkning forberede seg på krig.



Ifølge Bild forbereder også Tyskland seg på en konflikt mellom Russland og Nato.



Den tyske avisen har fått tilgang til et hemmelig dokument der Bundeswehr, landets forsvar, skildrer et russisk angrep mot Natos østflanke i 2025.

Nyhetsoppslaget hånes i Moskva, skriver Newsweek.

I en melding på Telegram sammenligner talspersonen Maria Zakharova i det russiske utenriksdepartementet det lekkede krigsscenarioet med å lese horoskop.

Vil mobilisere

Dokumentet tegner ifølge Bild et scenario som starter med russisk mobilisering i februar 2024. Bakteppet er at frontlinjene stort sett har stått stille, og at russerne har klart å holde de ukrainske styrkene i sjakk.

Russland vil først innføre en ny mobilisering og øke rekrutteringen med ytterligere 200.000 soldater.

En storstilt russisk våroffensiv skal deretter dra nytte av Vestens utilstrekkelige våpenleveranser til Ukraina.

Til sommeren vil Russlands offensiv ha tvunget ukrainske styrker tilbake.

Så vil Russland utføre cyberangrep og ta i bruk hybride virkemidler for å skape uro blant russiske minoriteter i Estland, Latvia og Litauen.

Denne uroen vil Russland samordne med høstens Zapad-øvelse, der Russland og Belarus vil forsøke å destabilisere Natos østgrense. Russland har tidligere brukt Zapad («Vest») til å øve på fullskalakrig mot Nato.

ØVELSE: President Vladimir Putin flankert av forsvarssjef Valery Gerasimov og forsvarsminister Sergej Sjojgu under Zapad-øvelsen i 2021. Foto: Sergei Savostyanov / Sputnik / AP / NTB

Natos akilleshæl

Tidspunktet for scenarioet påvirkes ifølge den tyske avisen av USAs presidentvalg i november. Republikanernes presidentkandidat Donald Trump har på ny skapt uro rundt hva han vil gjøre med Nato dersom han igjen blir USAs president.



Kremls mål er ifølge Bild å erobre den såkalte Suwalki-korridoren, som vurderes som Natos akilleshæl i Østersjøregionen.

Den eneste veiaksen mellom Polen og de baltiske landene går via Suwalki-korridoren, som er oppkalt etter byen Suwalki i Polens nordøstlige hjørne.



Den polsk-litauiske grenseregionen strekker seg fra Kaliningrad-provinsen i nordvest til Belarus i sørøst, og spiller en viktig rolle i Natos forsvars- og forsterkningsplaner.

Eksklaven Kaliningrad har vært russisk territorium siden 1946. Russiske myndigheter har i flere år uttrykt misnøye med at Kaliningradbasen mangler en fastlandskorridor til Russland.

Økt fare

Professor Øystein Tunsjø ved Institutt for forsvarsstudier sa nylig at Europa undervurderer Russlands evne til å ruste opp, og at det er økt fare for krig igjen i Europa.



Hans vurderinger samsvarer med en studie fra Det tyske utenrikspolitiske instituttet DGAP, som sier at europeiske land har «fem til ni år» på seg til å forberede seg på krig.

Estlands statsminister Kaja Kallas sier til den britiske avisen The Times at Europa har tre til fem år på seg før Russland er en alvorlig militærtrussel for Natos østflanke.

I Norge er den militære beredskapen trappet opp fra fase 0 til fase 1. Forsvaret har siden 2022 stått i beredskap for en sikkerhetspolitisk krise.



Forsvarssjef Eirik Kristoffersen vil ikke ta det «så langt» som Sveriges sivilforsvarsminister, som ber befolkningen forberede seg på krig.

– På kort sikt er Russland veldig bundet opp med krigen i Ukraina, og vi ser mindre aktivitet i våre nærområder, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen til TV 2.