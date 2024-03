– Stor sjanse for at de dør

Joe Biden (81) og Donald Trump (77) er blant de eldste presidentkandidatene i USAs historie.



Begge er så gamle at det faktisk er en ganske stor sannsynlighet for at den av de to som blir valgt, vil dø på jobb i løpet av neste presidentperiode.

Forventet levealder for en hvit mann i USA som blir født i dag, er 76 år, ifølge Worldbank. Sånn sett er begge kandidatene på overtid.

TV 2 har bedt økonom og regneekspert Robert Næss i Nordea om å regne på hvor stor sannsynlighet det er for at to av historiens eldste presidentkandidater rett og slett dør før de er ferdig som president i 2029.

REGNER PÅ DØDSSANNSYNLIGHET: Robert Næss er økonom i Nordea og har regnet på sjansen de to kandidatene har for å dø. Foto: Jenny Eidesvik / TV 2

Og den er ganske høy.

– Hvis man bare tar hensyn til døds- og aldersstatistikken er det 29 prosent sannsynlighet for at Donald Trump vil dø før den neste presidentperioden utløper i 2029, sier Næss til TV 2.

For Joe Biden, som er født i 1942, er imidlertid sannsynligheten for at han dør innen 2029 hele 37 prosent, ifølge Næss.

Stor risiko for å dø

For mange amerikanere er alder hovedargumentet for å ikke gi fornyet tillit til Joe Biden til høsten

– Problemet deres er at de må velge mellom to onder, for Trump og Biden vil begge bli den eldste sittende presidenten dersom de blir valgt, forklarer Næss.

Økonomen mener risikoen dermed er stor for at en av dem vil føye seg inn i rekken av åtte tidligere presidenter som alle har dødd på jobb.

Den listen inneholder også dem som har dødd av andre ting enn alderdom, som John F. Kennedy som ble skutt i 1963. Kennedy var den siste amerikanske presidenten som døde mens han holdt embetet.

SANNSYNLIGHETEN: Denne grafen viser sannsynligheten for å dø for hvert år som president. Foto: Nordea

– Aktuarene (de som regner på dødssannsynligheter, red.anm.) har laget en rekke tabeller for ulike aldersnivåer og kjønn, samt hudfarge. Både Trump og Biden er mann og hvit så jeg kunne bruke samme tabell for de to, sier Næss.

Ifølge statistikkene har Biden, som ble født i 1942, en forventet gjenværende levetid på 7,4 år mens Trump har et par år mer siden han ikke ble født før i 1946.

Trump er tre år yngre, men det er ikke alle 77-åringer som lever til de blir 81 og dermed blir gjenværende levetid bare to år mer enn for Biden.

17 prosent har dødd

Det er selvfølgelig andre faktorer enn bare alder som avgjør når man dør, men her kan det være parametere som trekker både opp og ned.

GAMMEL: Joe Biden er blant de eldste sittende presidentene i USAs historie. Foto: Leah Millis / Reuters / NTB

Begge de to har egen lege og sykepleiere med seg til enhver tid, noe som vil øke sjansene for at de overleve for eksempel et slag. Samtidig er det lett å tenke seg at jobben som USAs president innebærer noe mer stress enn en vanlig jobb.

I regnestykkene til Næss er risikoen for attentat ikke tatt med, noe som også utgjør en viss risiko.

– Det er hele åtte stykker som har dødd i løpet av sin tid som president. Fire drept og fire av naturlige årsaker.

Dermed har 17 prosent av alle USAs presidenter dødd i løpet av tiden sin i Det hvite hus.

USA-ekspert Hilmar Mjelde mener at det statistisk sett er en stor sjanse for at visepresidenten må rykke opp.

STOR SJANSE: USA-ekspert Hilmar Mjelde sier det er statistisk sannsynlighet for at en visepresident må rykke opp. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Han understreker også at det er stor forskjell på makten presidenten har i USA, sammenlignet med statsoverhodet i Norge.

– Derfor har det en helt annen viktighet hvilken helse den som sitter helt på toppen har.

Nordea-økonom Næss påpeker at begge de to er oppegående i dag og bruker både hjerne og kropp, noe som normalt er positivt for overlevelsen.

Hvis Næss må sette pengene sine på om Trump eller Biden vil følge statistikken eller leve lenger lar han tvilen komme alderen til gode:

– Det som vil få meg til å tippe at de lever lenger enn matematikken tilsier, er at de vil være i en rolle som president. De vil nok bli svært godt fulgt opp hvis det skjer noe med helsen deres.

Dette kan de dø av

Også forskningssjef ved Nasjonalt senter for aldring og helse, Geir Selbæk, tror at det store apparatet rundt vil være svært verdifullt dersom den neste presidenten blir syk.

ALDRINGSFORSKER: Geir Selbæk er forskningsleder ved Nasjonalt senter for aldring og helse. Foto: Camilla Blok / God morgen Norge / TV 2

– Historien har imidlertid flere eksempler på at statsledere har hatt demens mens de regjerte. Flere har hevdet at Ronald Reagan var påvirket av sin senere diagnostiserte Alzheimers sykdom på slutten av sin presidentperiode, sier han til TV 2.

Det er imidlertid ikke demens som er den mest sannsynlige dødsårsaken for USAs neste president.

Ifølge Selbæk er hjerte- og karsykdommer den vanligste dødsårsaken for hvite amerikanske menn i Biden og Trumps alder, fulgt av kreftsykdommer.

– Men jo eldre man blir, desto mer vanlig er demens som dødsårsak.

VANLIG DØDSÅRSAK: Jo eldre man blir, jo større er sjansen for å dø av demens. Foto: Matt York / AP Photo / NTB

Han påpeker likevel at han ikke har et grunnlag for å vurdere om verken Trump eller Biden har noen form for kognitiv svikt nå.

Samtidig er han rimelig sikker på at de begge har svekket kognitiv funksjon, sammenlignet med eget nivå for noen tiår siden.

– Kognitiv funksjon svekkes stadig raskere som tiden går etter man har fylt 60, men det er stor variasjon mellom enkeltpersoner.

Ville ha mentaltest

Joe Biden har siden 2019 blitt omtalt som «Sleepy Joe» av sin forgjenger og nåværende konkurrent, Donald Trump, med den antydningen at Biden rett og slett er for gammel og har svekket kognitiv funksjon.

GJØR NARR: Donald Trump gjør narr av «Sleepy Joe» på et valgmøte i New Hampshire i 2019. Foto: Jonathan Ernst / Reuters / NTB

Trump fikk imidlertid smake på sin egen medisin, da utfordreren hans Nikki Haley uttalte at Trump kanskje ikke var mentalt skikket for å være president.

Kritikken kom etter at Trump blandet Haley med demokraten Nancy Pelosi, som tidligere var speaker i Representantenes hus.

– Vi trenger folk som er på topp. Ønsker vi virkelig at de skal kaste ut navn og ta feil når de er 80 år og må hanskes med Putin og Xi og Kim og Nord-Korea? Vi kan ikke ha det sånn, sa hun til Fox News etter et valgmøte.



Haley synes dessuten at kandidater over 75 år bør ta en test for å undersøke deres kognitive evner.

Men hvordan står det egentlig til med Trumps kognitive evne?

– Det er mange som har ment Trump har en atferd som kan gi mistanke om psykisk sykdom. Jeg har ikke grunnlag for å foreslå noen diagnose selv om han har en væremåte utenom det vanlige, sier Selbæk avslutningsvis til TV 2.

Dette sier velgerne om Bidens alder: