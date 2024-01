– Stor risiko for krig igjen i Europa om 5-10 år

Professor Øystein Tunsjø ved Institutt for forsvarsstudier mener at Europa undervurderer Russlands evne til å ruste opp.

Republikanernes presidentkandidat Donald Trump har på ny skapt uro rundt hva han vil gjøre med Nato dersom han igjen blir USAs president.



I 2020 uttalte Trump i et møte med Europakommisjonens leder Ursula von der Leyen i Davos at «USA aldri vil hjelpe Europa» og at «Nato er dødt».

Samtalen har ikke tidligere vært kjent for offentligheten, og gjengis nå av Politico og Reuters.



– Det skremmer jo selvfølgelig vettet av hele Europa når han sier disse tingene, sier USA-kommentator Eirik Bergesen til TV 2.

– Stor risiko

Professor Øystein Tunsjø, leder for Asia-programmet ved Institutt for forsvarsstudier, mener at utviklingen er urovekkende.

I et intervju før torsdagens debattsending sier han at Norge og Europa kan rammes av omfattende geopolitiske rystelser hvis USA dreier fokuset mot Kina, samtidig som Russland styrker samarbeidet med Kina.



– Det er stor risiko for krig igjen i Europa om fem til ti år, sier Tunsjø til TV 2.

Slik begrunner IFS-professoren sin påstand:

– Det er alarmerende å se retningen Ukraina-krigen tar. Russland har overtaket fordi de har mye støtte fra Kina, og Trump sier at Nato er dødt. Trump sier at USA skal fokusere på å demme opp for Kina, sier Tunsjø.

EKSPERT: Professor Øystein Tunsjø. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Selv om trusselen fra Russland per i dag er svekket gjennom Ukraina-krigen, og Russland ikke er kapable til å krige mot både Ukraina og Nato i Europa, er Tunsjø uenig med de som hevder at Russland vil bruke lang tid på å bygge seg opp igjen.

– Vi må ikke lene oss tilbake og tenke at Russland er svekket, og ikke investere i Forsvaret. Russland vil gjenreise forsvaret raskere enn Nato-land som Norge vil klare, hvis vi ikke starter i dag, advarer IFS-professoren.

Sverige forbereder på krig

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen gjester også kveldens debattsending på TV 2. Han er langt på vei enig i det Tunsjø sier, og trekker paralleller til de fagmilitære rådene han la frem i sommer.

– Alle veteranene fra Andre verdenskrig, som jeg er heldig for å ha blitt kjent med, sier at vi ikke må ta frihet og demokrati for gitt, sier han.

Den siste uken har Sveriges regjering og forsvarsledelse bedt landets befolkning forberede seg på krig.

– Det kan bli krig i Sverige, sa landets sivilforsvarsminister Carl-Oskar Bohlin under en konferanse søndag, og oppfordret samtidig alle svenske borgere til å bidra til å styrke landets forsvarskraft.

Kristoffersen ønsker derimot ikke å ta det «så langt».

– På kort sikt er Russland veldig bundet opp med krigen i Ukraina, og vi ser mindre aktivitet i våre nærområder, sier han til TV 2.



FORSVARSSJEF: Eirik Kristoffersen er øverste leder i Forsvaret, utenom kongen. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Den beste garantien for fred er likevel å ha et sterkt forsvar, understreker han.

– Helt siden jeg begynte i forsvaret for 35 år siden så har vi forberedt oss på krig sier forsvarssjefen, før han utdyper:



– Norge må ta sin del i Nato, i tillegg mener jeg det er viktig at vi fortsetter med å ha norske fly, fartøy og folk på grensen til Russland. Vi har tradisjon for å ha et ganske avklart forhold der.

I Norge er den militære beredskapen trappet opp fra fase 0 til fase 1. Forsvaret har siden 2022 stått i beredskap for en sikkerhetspolitisk krise.



– Vi håper at vi aldri skal oppleve krig igjen i landet vårt, men det ville være naivt om vi ikke forbereder oss og gjør det vi kan for at det ikke skal skje, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) til TV 2.

FRONTLINJE: Ukrainske styrker har satt opp «dragetenner» og piggtråd ved frontlinjen i Tsjernihiv. Foto: Gleb Garanich / NTB

Ikke oppdaterte kriseplaner

Siden 2018 har rådet fra myndighetene vært at man bør kunne klare seg selv i tre dager. Nå mener Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) at nordmenn bør klare seg i en uke.

– I en krisesituasjon mener DSB alle innbyggere i Norge må kunne ta vare på seg selv og familien i en ukes tid, mens myndighetene får oversikt og hjelper dem som ikke klarer å håndtere situasjonen på egenhånd, sier DSB-direktør Elisabeth Aarsæther til TV 2.

DSB-direktøren innrømmer at norske myndigheter ennå ikke har fått oppdaterte kriseplaner på plass.

– Når det gjelder regelverket for evakuering av sivilbefolkningen i væpnet konflikt, er dette ikke oppdatert. DSB anbefaler derfor at det lages et nytt regelverk for evakuering i væpnet konflikt, sa Aarsæther onsdag.