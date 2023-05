Stor milepæl for verdens største Holocaust-minne

MINNE: Her er flere snublesteiner plassert i Berlin, for å hedre dem som mistet livet under Holocaust. Foto: Axel Schmidt / AFP / DDP

Ifølge jødisk skikk, dør et menneske to ganger – en gang når hjertet slutter å slå, og en gang når navnet ditt blir glemt.

Kunstneren Gunter Demnig ville forhindre den andre døden, og kom opp med ideen om snublesteiner i 1992.



Demnig ønsket å minnes enkeltpersoner som ble forfulgt av nazistene, i tillegg til det kollektive minnet om Holocaust.



Han ønsket å returnere ofrene med navnene sine, til gatene foran huset der de sist bodde.



DE FØRSTE STEINENE: De to første steinene ble lagt i Østerrike, for å minne brødrene Johann og Matthias Nobis. Foto: Christian Michelides / Wikimedia Commons

I 1997 ble de to første steinene lagt i Østerrike.



Den 100.000. steinen legges ned 26. mai.

På steinen er det en messingplakett med navn på offeret, fødselsår, sted og dato for arrestasjonen, og sted og dato for drap eller død.

Johann Wild markeres

I dette tilfellet dreier det seg om Johann Wild, et aktivt medlem av den sosialistiske motstanden i Tyskland.

For å lese navnet hans, må en forbipasserende stoppe og bøye seg ned for offeret. Slik er tanken bak snublesteinen, at man hedrer enkeltpersonen.

JOHANN WILD: Fredag denne uken skal snublestein nummer 100.000 legges ned. Foto: Stiftelsen Stolpersteine

Wild ble henrettet ved giljotin den 17. mai 1941 i München.

I begynnelsen av krigen lyttet han til utenlandske radiostasjoner og spredte nyhetene blant venner og bekjente.

På den tiden sendte han også brev under et pseudonym til departementet for offentlig informasjon og propaganda der han fornærmet Hitler og andre ministre, og forsøkte å avsløre deres forbrytelser.

SNUBLESTEINER: I mars ble flere snublesteiner lagt i Cologne i Tyskland. Foto: Wolfgang Rattay / Reuters

Noen måneder senere fant politiet dokumenter om ham, som beviste hans forfatterskap til disse brevene.

Derfor dømte spesialdomstolen i Nürnberg Johann Wild til døden.

Snublesteinen legges fredag 26. mai i Nürnberg. En by hvor forbrytelser mot menneskeheten først ble straffet.

– Den 100.000. snublesteinen bør minne oss om at bak hver stein er det et menneskeliv, og at vi må fortsette å stå opp for menneskerettighetene i dag, skriver organisasjonen bak steinene på nettsiden sin.

På nettsiden minner de likevel om at det «bare» er nummer 100.000 av flere millioner steiner som burde blitt lagt.

Norske snublesteiner

Det Jødiske Museumet i Oslo har brakt prosjektet til Norge og legger steiner for dem som mistet livet under Holocaust.

De første ble lagt i 2010 i Calmeyersgate 15, der museet befinner seg.

Siden har det blitt plassert over 700 snublesteiner i Norge, fra nord til sør. Over 400 av dem er plassert i Oslo.

TRONDHEIM: Snublestein på brostein, for Rosa Kahn, født Fischer i 1877, deportert til Auschwitz 1943, død 3.3.1943. Foto: Berit Keilen / NTB

Neste gang en snublestein skal legges i Norge, er tirsdag 5. september.

Da skal Jødisk Museum i Oslo plassere en ny snublestein for gartneren Rolf Alexander Syversen ved adressen Søren Jaabæks gate 8 i Oslo, ifølge Snublestein Norge.



Syversen var sentral i etableringen av flyktningetransporten «Carl Fredriksens Transport», som reddet flere hundre jøder over til Sverige i 1942 og 1943.