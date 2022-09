Stoltenberg til TV 2: – Kan ha uante konsekvenser

– Det Putin nå gjør er en alvorlig opptrapping av konflikten. Det er et uttrykk på at krigen ikke går i henhold til hans plan, og vil føre til mer død og lidelse for den ukrainske befolkningen. Men også for russere, sier generalsekretær i Nato, Jens Stoltenberg, til TV 2 onsdag.

– Vår svar må være å være rolige og faste og fortsette å støtte Ukraina, sier han.

– Uante konsekvenser

– Hvor engstelig er du i forhold til en eventuell bruk av atomvåpen i Ukraina?

– En hver bruk av atomvåpen vil fullstendig endre karakteren av denne konflikten. Det vet Putin. Han vet også at en krig med atomvåpen aldri kan vinnes, og må aldri utkjempes. Det er ekstremt viktig å formidle tydelig, sier han.

– Bruk av atomvåpen vil få uante konsekvenser, sier han.

– Når du sier uante konsekvenser, betyr det at Nato vil måtte svare med atomvåpen?

– Vi må skille mellom et angrep på Nato, og bruk av kjernefysiske våpen i Ukraina. Når det gjelder Nato, utløses artikkel 5, vår kollektive forsvarsbestemmelse, nettopp for å hindre ett hvert angrep på et natoland, sier Stoltenberg.

Han understreker at Nato støtter Ukraina, og selv om det ikke er et natoland, er det en nær partner. Han vil imidlertid ikke si noe om hva Nato gjør hvis Russland bruker kjernefysiske våpen mot Ukraina. Men:

– Russland må vite at det vil få store og uante konsekvenser og vil være en konflikt og krig Russland ikke kan vinne, sier Nato-sjefen.

– Ikke en bløff

I en tale publisert onsdag morgen mener Russlands president Vladimir Putin at Vesten driver med atomtrusler og påpeker at de kan svare.

– Vi har mye våpen å svare med. Det er ikke en bløff, sier Putin i talen.

– Vi vil bruke alle ressursene vi har for å forsvare vårt folk, sier han.

MOBILISERER: President Vladimir Putin og forsvarsminister Sergei Shoigu innkaller 300.000 reserver for å delta i de de omtaler som "spesialoperasjon" i Ukraina. Foto: AP / NTB

I talen hevder han også at Vesten ønsker å «ødelegge landet vårt». Han hevder videre at Vesten prøver å bruke det ukrainske folket som kanonføde.

– Vesten har gått utover alle grenser i sin aggresjon mot Russland, sier han.

Etter Putins tale sa Russlands forsvarsminister Sergei Shoigu at 300.000 russere vil bli tilkalt for å delta i krigen i Ukraina.

Mener Putin har feilberegnet

Stoltenberg sier at Putin har feilberegnet og undervurdert motstanden som Russland ville møte på i Ukraina. Han mener at talen og den russiske mobiliseringen viser dette.

I tillegg peker Stoltenberg på at Putin har undervurdert Nato og det internasjonale samfunnet.

– Han trodde ikke vi ville gi så mye støtte til Ukraina som vi har gjort og vil fortsette å gjøre. Nato og våre allierte er ikke en del av konflikten, men vi støtter Ukraina med å opprettholde sitt forsvar, sier Stoltenberg.