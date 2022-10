Stoltenberg til TV 2: – Dette bør ikke russerne få vite

HOLDER MUNN: NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg ønsker ikke at Vladimir Putin skal vite hva NATO-landene planlegger som reaksjon på et eventuelt angrep med atomvåpen. Foto: AFP/KENZO TRIBOUILLARD

– Hvor alvorlig ser du på trusselen om å bruke atomvåpen?

– I NATO er vurderingen at sannsynligheten for bruk av atomvåpen er veldig liten. Skadevirkningene og konsekvensene er så enormt store. Det er en risiko vi må ta på alvor. Når vi hører truslene og den kjernefysiske retorikken fra president Putin, så er det både farlig, og det er uforsvarlig, sier Stoltenberg.

Han legger til at Russland vet at det vil få enorme konsekvenser hvis atomvåpen brukes.

– En kjernefysisk krig kan ikke vinnes og må aldri utkjempes. NATOs hovedoppgave er å hindre at vi får en storkrig, ikke minst en storkrig med atomvåpen.

Jens Stoltenberg har denne uken ledet NATOs forsvarsministermøte. Støtten fra NATO-landene har gitt Ukraina framskritt på slagmarken. Okkuperte områder er frigjort. Nå sendes flere og mer sofistikerte våpen til landet, blant annet luftvern- og anti-drone-systemer.

– Norge er en del av den støtten. Det blir satt stor pris på. Men det er klart, når vi ser hvordan krigen utvikler seg og vi ser angrepene mot ukrainske byer, så er det åpenbart behov for mer enda mer, sier Stoltenberg.

Vil utslette den russiske armeen?

EUs utenrikssjef Josep Borrell sa torsdag at et russisk angrep med atomvåpen vil bli møtt med en så kraftig reaksjon fra Vesten at den russiske armeen utslettes.

– Kan du skrive under på det?

– Vi har bevisst valgt å ikke være nøyaktig og presis på akkurat hva slags reaksjoner det vil bli. Det mener vi er å gi russerne informasjon de ikke bør ha. Men de skal vite at det blir veldig alvorlige konsekvenser. De skal vite at NATO-land er klare til å reagere, sier han.

STØTTE: USAs forsvarsminister Lloyd Austin og Jens Stoltenberg på ukens NATO-møte. Landene vedtok fortsatt støtte til Ukraina. Foto: NATO

Ikke minst er NATO klare til å reagere hvis det skulle bli et angrep mot et land i alliansen. Da trer de kollektive forsvarsforpliktelsene inn, artikkel 5 i NATO-traktaten. Artikkelen sier «en for alle - alle for en», og betyr at et angrep på et NATO-land oppfattes som et angrep på alle.

Ifølge Stoltenberg har NATO ingen informasjon om at Putin er syk, verken fysisk eller psykisk:

– Vi har ingen etterretning på det. Det viktigste er at vi må forholde oss til det president Putin og Russland faktisk gjør. De bruker omfattende militær makt, brutal militær makt mot en nabo, et selvstendig land i Europa, Ukraina.

Han har i flere år samarbeidet med president Zelensky, også før krigen startet.

– Han er en imponerende politisk leder. Han er en som har klart å samle sitt folk i en ekstremt vanskelig tid. Han er en viktig del av den motstanden, som hele Ukraina nå mobiliserer, både militært og politisk.

Noen av samtalene etter krigsutbruddet har vært vanskelige.

– Han vet å sette pris på den støtten NATO-allierte og partnere gir, og vi ser at det gjør en forskjell på bakken. Men han vil selvsagt ha enda mer. Det er hans oppgave, hans ansvar.

Samtidig som det er krig i Europa, følger Stoltenberg og NATO nøye med på Kina. For få dager siden la USAs president Joe Biden fram en ny sikkerhetsvurdering hvor Kina defineres som en «trussel på sikt». I sommer oppdaterte NATO sitt strategiske konsept og kaller nå Kina en «utfordring». Fram til det var ikke Kina nevnt i NATOs viktigste dokument.

– Vi ser ikke på Kina som en fiende, men vi ser på Kina som en utfordring, fordi de investerer så mye i nye moderne kjernefysiske våpen. De prøver å ta seg til rette, ikke minst i Sør-Kina-havet. Og de deler ikke våre demokratiske verdier.

Stoltenberg ramser opp hvordan kineserne slår ned på journalister, på demonstranter, på demokratiske rettigheter i Hong Kong og minoriteter. Kina er en voksende økonomisk og militær makt som NATO tar på stort alvor.

SNART SLUTT? Jens Stoltenberg har startet på sitt siste år som generalsekretær, men flere kilder sier til TV 2 at han trolig vil få et spørsmål om å sitte helt til 2024, året for NATOs 75-års-jubileum Foto: NATO

Siste år som NATO-topp

Stoltenberg går nå inn i sitt siste år som generalsekretær. Flere kilder i NATO sier til TV 2 at det er sannsynlig at han kommer til å sitte fram til 2024, da NATO har 75-årsjubileum.

– Jeg har en plan og det er å sitte her til neste høst og så komme hjem til Norge. Jeg er klar for å komme hjem til Norge. Jeg har hatt veldig viktige og meningsfylte år i NATO, men avtalen er at jeg skal være hjemme neste høst.

Han vil ikke spekulere videre om en mulig forlengelse, hvis krigen fortsatt ikke er slutt og NATO-landene ønsker at han fortsetter.

– Men du utelukker det ikke?

– Jeg har ingen andre planer enn å komme tilbake til Norge neste høst.