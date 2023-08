Stoltenberg svarer etter Ukraina-uttalelse

Generalsekretær i Nato, Jens Stoltenberg, får under en panelsamtale på Arendalsuka spørsmål om uttalelsene til sin stabssjef Stian Jensen – om at krigen i Ukraina kunne ende med et kompromiss hvor de sier fra seg deler av sitt territorium:

– Nå har Stian Jensen selv gjort det klart at dette kom feil ut. Han sa det selv, og har presisert det, sier Stoltenberg.

Han fortsetter:

– Det som var hans budskap og Natos hovedbudskap er at vi støtter Ukraina. Vi støtter dem innenfor de grensene de har. Måten å oppnå det på er å støtte Ukraina militært.

– Det er det ingen tvil om. Det mener vi alle sammen, og det jobber vi for hver eneste dag, sier generalsekretæren.

– Var uttalelsene en slags prøveballong? spør ordstyrer Harald Stanghelle.

– Vår holdning ble kommunisert på toppmøtet i år. Vi støtter deres suverenitet, og støtter dem militært.

– Det er bare Ukraina som kan bestemme hva som er en akseptabel løsning, understreker Stoltenberg.

Gjenvinner land



Natos generalsekretær sa også under samtalen på Arendalsuka at Ukraina «sakte, men sikkert gjenvinner land».

– Hvis president Putin og russerne slutter å slåss, blir det fred. Dersom Ukraina slutter å slåss, slutter Ukraina å eksistere.

Videre er han klar på at man i Russlands atomarsenal ikke har sett noen endringer som krever handling fra Nato.

Samtidig er Stoltenberg tydelig på at det er riktig for Nato å være årvåkne.

APPLAUS: Jens Stoltenberg ble godt mottatt under Arendalsuka. Foto: Heiko Junge

– Det er ikke tilfeldig at de snakker om atomvåpen, eller at de setter ut atomvåpen i Belarus. Det gjør de for å skremme oss, sier Stoltenberg.

– Dersom dette gjør at vi slutter å støtte Ukraina, da får de det som de vil. Vi skal ikke være redde, men vi skal være bevisste, fortsetter han.

Sterke reaksjoner

Uttalelsene til Jenssen har fått en rekke reaksjoner. Spesielt fra ukrainsk hold.



På Facebook skriver Oleg Nikolenko, talsperson for det ukrainske utenriksdepartementet, at uttalelsene er totalt uakseptable.

Han sier at Ukraina ikke forhandler om territorier, og at de legger til grunn at alliansen tenker det samme som Ukraina.

Men i Moskva blir den tatt imot med det som framstår som skadefryd.

Flere mener dette fyrer opp under den russiske propagandaen om at vesten før eller siden kommer til å svekkes og slutte å gi Ukraina hjelp.

Janne Haaland Matlary er professor i internasjonal politikk ved Universitetet i Oslo mener tema er en naturlig del av debatten.



Janne Haaland Matlary, Professor, Institutt for Statsvitenskap Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Dette ble sagt i et forum for debatt. Jenssen er en respektert fagmann. Vi må tåle at velinformerte personer tar slike debatter og diskuterer hva som kan være sannsynlige utfall, sier Matlary.



– Ukraina har egne formål med hva de kan kommunisere, og kan naturligvis ikke diskutere kompromisser mens krigen pågår. Det blir strategisk feil, legger Matlary til.



En talsperson for russisk UD kaller uttalelsen fra Natos stabssjef Stian Jenssen for en «bombe» for Ukraina.

– Hvis myndighetene i Kyiv vil bli medlem av Nato, må de gi fra seg Kyiv, som er hovedstaden i Det gamle Russland, skriver ekspresident Dmitrij Medvedev på Telegram.

Stoltenberg mener Russland undervurderte Ukrainerne og at Putin tror at demokratier er late.

– Vi har bevist at demokratier et sterke, sier Stoltenberg.



Putin regimet spekulerer i at vestlige demokratier ikke har utholdenhet og styrke lenge nok til å holde ut i krigen.

– Det er slik de tenker i Moskva. Men vi har bevist at Putin tar feil ved å stå ved Ukraina militært og i et så stort omfang. Og i årene som kommer skal vi fortsatt bevise at de tar feil, sier Stoltenberg.

Han gjentar også at Putin undervurderte Ukraina og deres besluttsomhet.

– Putin gjorde to store feil da han invaderte Ukraina. Han undervurderte den ukrainske befolkningen og militæret. Han undervurderte også Nato og vår evne til å gi militær støtte, sier Stoltenberg.