Stoltenberg: – Putin planlegger nye offensiver

Både Polen og flere land vurderer å sende stridsvogner til krigsherjede Ukraina, noe som har ført til at Tyskland den siste tiden har vært under hardt press fra flere hold.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg holdt tirsdag samtaler sammen med Tysklands ferske forsvarsminister Boris Pistorius, hvor han var tydelig på viktigheten av flere leveranser.

Etter møtet sier Pistorius at de to har hatt mange temaer på agendaen, og innleder pressekonferansen med å kommentere utviklingen i Ukraina og ønsket fra Ukraina om Leopard-stridsvogner.

Forsvarsministeren sier det ikke foreligger en klar uenighet når det kommer til debatten rundt stridsvognene, men at en beslutning fremdeles ikke er tatt.

PRESS: Den ferske tyske forsvarsministeren Boris Pistorius er allerede under hardt press fra Natos generalsekretær Jens Stoltenberg. Foto: ANNEGRET HILSE / NTB.

Vil kunne agere hurtig

Likevel sier Pistorius at Tyskland er klare til å agere hurtig dersom landet godkjenner en slik forsendelse.

Samtidig er forsvarsministeren tydelig på at Tyskland allerede har bidratt med våpen til en verdi av 3.3 milliarder euro så langt i krigen.

Generalsekretær Stoltenberg sier han er trygg på at det vil oppnås en enighet i debatten, men utdyper likevel viktigheten av å ikke undervurdere Russland.

– President Putin har bevist at han er villig til å betale en høy pris i denne urettferdige krigen, sier Stoltenberg, og legger til at Putin ikke har endret målsettingen om å overta hele Ukraina.

– Og han planlegger nye offensiver.

– Vi må gjøre det raskere

Dette er grunnen til at Stoltenberg mener Ukraina trenger nye og kraftigere våpen, og nevner flere ulike systemer, derav Leopard 2 og avanserte Patriot-systemer.

– Ikke bare for å overleve, men for å vinne, ta tilbake territorium og gå seirende ut, som en suveren og uavhengig stat i Europa.

Stoltenberg legger ikke skjul på ønsket om at Vesten må levere flere og mer avanserte systemer til Ukraina.

– Og vi må gjøre det raskere, sier generalsekretæren, og legger til at Tyskland spiller en viktig rolle i alliansen.

ØNSKER VÅPEN: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har vært tydelig på at han ønsker seg nye stridsvogner til å beskytte seg mot Russland. Foto: Michael Sohn / NTB.

Produsent vil levere

Den tyske stridsvognen Leopard 2 står høyt på Volodymyr Zelenskyjs ønskeliste, noe spesielt Polen har tatt til orde for å sende, men i utgangspunktet kreves det tillatelse fra Tyskland.

EUs utenrikssjef Josep Borrell var mandag tydelig på at Tyskland ikke vil blokkere en slik eksport, og den tyske produsenten Rheinmetall har uttalt at den kan levere 139 leopard-stridsvogner til Ukraina innen begynnelsen av 2024.

Uttalelsen kom dagen etter at utenriksminister Annalena Baerbock sa at Tyskland ikke vil hindre Polen i forsendelsen.

– Foreløpig er ikke spørsmålet blitt stilt, men om vi ble spurt, ville vi ikke stått i veien, sa Baerbock i et intervju med den franske TV-stasjonen TF1.

Tysklands forbundskansler Olaf Scholz har fremdeles ikke godkjent en slik våpenleveranse.

Polen vil be om lov

Polen på sin side, har varslet at de vil be Tyskland om lov før en eventuell leveranse, men også sagt at en slik tillatelse ikke er avgjørende for beslutningen.

– Vi vil be om en slik godkjenning, men dette er ikke det viktigste, sa Polens statsminister Mateusz Morawiecki mandag.

Grunnen til at Tyskland har vært tilbakeholdne med en forsendelse, er blant annet fordi Leopard-stridsvognene kan brukes mer offensivt i krigen enn det militære utstyret Ukraina har fått tidligere.

– Stridsvognen er slagmarkens dronning, sa oberstløytnant Geir Hågen Karlsen til TV 2 i forrige uke.

Ukraina får 14 Challenger 2-stridsvogner fra Storbritannia, samt stormpanservognen AMX 10 RC fra Frankrike og 19 franskbygde Caesar-lastebiler med artillerisystem fra Danmark.

Flere andre land vurderer også lignende leveranser til Ukraina.