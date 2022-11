Stoltenberg: – Prisen blir målt i blod

Tirsdag ettermiddag ble en polsk landsby nær grensen til Ukraina truffet av en rakett, og to sivile mistet livet. Dette vet vi om saken:

Selve hendelsen

* To polske menn ble drept i eksplosjonen som skjedde da en rakett traff landbyen Przewodow sørøst i Polen, rundt 6 kilometer fra grensen til Ukraina.

* Ifølge polske myndigheter fant eksplosjonen sted klokken 15.40 lokal tid. Raketten skal ha truffet et lokalt korntørkeanlegg, i nærheten av en skole.

* På samme tid som raketten traff Polen, skjøt Russland raketter mot sivil infrastruktur i Ukraina, deriblant byen Lviv, som ligger nær den polske grensen.

* Det var mistanke om at Russland avfyrte raketten som slo ned i Polen, men onsdag har Nato og vestlige ledere sagt at det mest sannsynlig var en ulykke fra ukrainsk hold.

* En våpenekspert ved det franske forskningsinstituttet Sivrice sa at missilet som traff den polske landsbyen, var av typen 5V55. Disse blir brukt av det ukrainske forsvaret.

Konsekvenser

* Eksplosjonen skapte tidlig frykt for at Polen, som ble innlemmet i forsvarsalliansen Nato i 1999, skulle bli dratt inn i konflikten mellom Russland og Ukraina.

* Polen er beskyttet av Nato-paktens artikkel 5. Den sier at et angrep på ett medlemsland er et angrep på hele alliansen, noe som forplikter de øvrige medlemslandene til å slå tilbake i fellesskap.

* Nato bekreftet onsdag at Polen ikke vil be om at artikkel 4 utløses. Den utløses når et Nato-land mener deres sikkerhet, politiske uavhengighet eller territorielle integritet er truet.

* I kjølvannet av eksplosjonen hevet Polen den militære beredskapen. I tillegg kalte de den russiske ambassadøren i Polen inn på teppet for en «detaljert forklaring».

Kan være et uhell

* Nato-sjef Jens Stoltenberg sier foreløpige undersøkelser viser at det trolig var en ukrainsk luftvernrakett som ble avfyrt for å skyte ned russiske raketter, som forårsaket eksplosjonen.

* Stoltenberg er tydelig på at han ikke legger skylden på Ukraina, og at det er ingenting som tyder på at det var et var resultatet av et overlagt angrep.

* Også Polen har konkludert med at eksplosjonen tirsdag trolig var et uhell og ikke et bevisst angrep. Det sa landets president Andrzej Duda.

* Flere andre vestlige ledere, deriblant USAs president Joe Biden, har uttalt at raketten mest sannsynlig var avfyrt fra ukrainsk side. Biden tar til orde for at saken etterforskes grundig.

Reaksjoner

* Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj beskrev tirsdag hendelsen som et «russisk rakettangrep mot kollektiv sikkerhet». Onsdag kalte han raketten for en «ektefølt erklæring fra Russland til G20-toppmøtet» da han holdt en videotale til verdenslederne samlet på G20-møtet i Indonesia.

* Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba sa at det er en konspirasjonsteori at det var deres rakett som rammet Polen.

* Onsdag sa Oleksij Danilov i Ukrainas sikkerhets- og forsvarsråd at Ukraina vil ta del i etterforskningen av hendelsen og hevder å ha bevis for at Russland sto bak.

* Russland har nektet for å ha noe med eksplosjonen å gjøre. De har kalt hendelsen for en provokasjon.

* Vestlige ledere holdt et hastemøte på siden av G20-toppmøtet i Indonesia onsdag. Både Nato og G7 lover full støtte til Polens etterforskning av eksplosjonen.

Kilde: NTB.