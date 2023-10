Stoltenberg med advarsel til Iran

BRUSSEL (TV 2): Natos generalsekretær frykter at Iran skal utnytte krigen mellom Israel og Hamas.

Etter at Hamas gikk til angrep på folk under en musikkfestival i Israel lørdag, hvor 260 personer ble drept og mer enn hundre bortført, har mer enn 2600 mennesker blitt drept.

Israel har erklært krig og innført en totalblokade av Gazastripen, noe som gjør at de to millioner innbyggerne der ikke får tilgang til mat, vann og elektrisitet.

Humanitære korridorer

Under en pressekonferanse torsdag, var generalsekretær Jens Stoltenberg i Nato opptatt av at det må etablere humanitære korridorer, slik at sivilbefolkningen der ikke dør av tørst, sult eller missiler.

– Israel har rett til å forsvare seg mot denne type angrep. Samtidig har flere Nato-allierte også understreket betydningen av å beskytte sivile, sier Stoltenberg til TV 2.

Israels respons bør være forholdsmessig, poengterer han.

– Jeg mener det er viktig at man nå etablerer humanitære korridorer, for å finne trygge områder for sivile, få frem nødhjelp og medisinsk hjelp i en fortvilet situasjon for befolkningen på Gazastripen, legger han til.

MASSAKRE: Hamas-soldater gikk til angrep på musikkelskere under en festival i Negev-ørkenen sør i Israel 8. oktober. Rundt 260 mennesker ble drept og mer enn hundre skal ha blitt bortført. Foto: South First Responders / AFP / NTB

Advarer Iran

Stoltenberg forteller at Nato er redd for at stater eller organisasjoner som er fiendtlige mot Israel, skal utnytte situasjonen.

– Det kan være Hizbollah og Iran. Dette er et budskap om at de ikke bør utnytte situasjonen. USA har satt ut flere militære styrker i regionen, ikke minst for å avskrekke fra en eskalering, sier Stoltenberg.



Han understreker at de fleste palestinere tar avstand fra Hamas og gjerningene Hamas har utført de siste dagene.

– Vi vet at Iran har støttet og på mange måter står bak Hamas, at dette er noe som går langt utover en Palestina-Israel-konflikt. Palestinerne er ikke Hamas.

Stoltenberg mistenker at Iran vil forsøke å utnytte denne konflikten til å motarbeide normaliseringen mellom araberstater og Israel.

– Det gjør denne situasjonen enda mer alvorlig, hvis det vi nå har sett etter terrorangrepet gjør at vi ikke får til videre normalisering mellom Israel og araberstatene.



Sjokkerende video

Torsdag holdt Israels forsvarsminister Yoav Gallant en digital briefing for Natos utenriksministre i Brussel. Der viste han også frem videoer av mennesker som ble drept av Hamas i helgen.

– Vi så sjokkerende videoer i møtet, sier Stoltenberg, som beskriver videobildene som «forferdelige».

– Det var åpenbart sivile, unge mennesker som var drept på brutale måter. Det var også militære som var drept. Detaljene var så brutale, legger han til.

DIGITAL BRIEFING: Israels forsvarsminister Yoav Gallant viste videoer under briefingen han holdt for NATOs forsvarsministere samlet til møte i Brussel. Foto: Amir Cohen/AFP

Stoltenberg ville ikke gå inn på nøyaktig hva som ble vist.



– Det er delvis også ting man kan se i sosiale medier. Jeg tror det var viktig for den israelske forsvarsministeren å vise dette, i tillegg til redegjørelsen han ga, for at alle skulle se brutaliteten og bli minnet om hvor grusom denne terroren var, både mot de unge på musikkfestivalen, mot familier, barn, eldre og de ulike bosetningene som ble angrepet av Hamas.



Generalsekretæren svarer ikke på TV 2s spørsmål om han tror at Israel viste videobildene for å rettferdiggjøre en bakkeinvasjon på Gazastripen, som angivelig kan være nært forestående.

– Jeg tror det først og fremst var for å tydeliggjøre overfor alle Natos forsvarsministre hvor brutalt dette var, sier Stoltenberg.