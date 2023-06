Stoltenberg hos Biden: – Ukraina gjør framskritt

Jens Stoltenberg er i Washington D.C. hvor han møtte både den amerikanske utenriksministeren, Antony Blinken, og president Joe Biden tirsdag.

Møtet med presidenten skulle etter planen holdes mandag, men ble utsatt på grunn av tannproblemer hos Biden.

Etter et møte med Blinken, så gikk turen videre til presidenten på det ovale kontor i Det hvite hus.

– Ukraina gjør framskritt i motoffensiven, uttalte Stoltenberg i det møtet med presidenten. Han takker både presidenten og Kongressen for jobben de gjør for å støtte Ukrainas kamp.

USAs utenriksminister Antony Blinken sammen med Jens Stoltenberg under tirsdagens pressebrief. Foto: Carolyn Kaster

Etter møtet roste presidenten og Stoltenberg hverandre for det gode samarbeidet.

– Forpliktelsen til Nato er bunnsolid, sier Biden.

Han mener også at et modernisert Nato har styrke til å være en støttespiller for Ukraina.

Sentrale tema

Situasjonen i Ukraina og Sveriges kandidatur til Nato-medlemskap er sentrale tema når Stoltenberg møter Biden og Blinken. Stoltenbergs etterfølger som Natos generalsekretær er trolig også tatt opp.

Det knyttes spenning til om Biden vil uttalse seg om hvem som er nummer én på USAs ønskeliste.

Stoltenberg skal etter planen gå av som generalsekretær i Nato i oktober, og dette kan således være siste gang Stoltenberg besøker den amerikanske presidenten i Det hvite hus.

– Min periode løper ut i høst. Jeg er trygg på at alliansen vil finne en god etterfølger, sier Stoltenberg til TV 2 i forkant av møtet.



Stoltenberg vil ikke svare på hva han sier hvis Biden spør ham om å fortsette i jobben til april, men presiserer at han har fullt fokus på jobben som Natos generalsekretær fram til han går av.

Potensielle kandidater

Flere navn har blitt spilt inn som aktuelle arvtakere etter Stoltenberg. Deriblant Danmarks statsminister Mette Frederiksen.



ALLIERTE: Konkurransen om jobben har tilspisset seg i forkant av Nato-toppmøtet i Vilnius i Litauen i juli. Foto: REUTERS/Wolfgang Rattay

Frederiksen møtte Biden i forrige uke, men ville ikke si om de to hadde diskutert Nato-jobben. Hun har avvist at hun er kandidat til jobben.

Britenes statsminister Rishi Sunak møtte også Biden i forrige uke og snakket da varmt om Storbritannias forsvarsminister Ben Wallace som ny toppsjef.

Biden kalte Wallace «svært kvalifisert» på en pressekonferanse med Sunak, men understreket at diskusjonene i alliansen fortsatt pågår.

FORSVARSMINISTER: Ben Wallace under en natoøvelse i Estland i januar. Foto: INTS KALNINS

Bidens mening om saken holdes svært høyt siden USA bruker mer enn noen av de andre landene på forsvar.

Stoltenberg og Biden ventes også å snakke om krigen i Ukraina og hvordan Tyrkia skal overtales til å slippe Sverige inn i alliansen.

Stoltenberg inntok sjefsstolen i Nato i 2014, og hans periode har blitt forlenget tre ganger.

Han skulle vært ferdig i jobben i fjor, men takket ja til å forlenge med ett år etter press fra Nato-landene, blant annet som følge av krigen i Ukraina.

Han frasa seg samtidig stillingen som sentralbanksjef i Norges Bank.