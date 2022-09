Stoltenberg: – Farlig og uforsvarlig retorikk

– IKKE NOE NYTT: Jens Stoltenberg sier at han kjenner igjen Vladimir Putin sine utsagn om atomkrig fra tidligere. Bildet er fra en Nato-pressekonferanse i juni. Foto: Pierre-Philippe Marcou / AFP / NTB

– Dette er farlig og uforsvarlig retorikk om atomvåpen, men det er ikke noe nytt ettersom han har gjort det mange ganger før, sier Stoltenberg i et intervju med Reuters onsdag ettermiddag.

Han sier at Vladimir Putin vet at en atomkrig ikke bør kjempes, og at det vil ha uante konsekvenser.

– Derfor øker NATO sin militære tilstedeværelse, særlig i øst, for å fjerne enhver mulighet for misforståelse fra Moskva, sier Stoltenberg.

– Ikke en bløff

I en tale publisert onsdag morgen mener Russlands president Vladimir Putin at Vesten driver med atomtrusler og påpeker at de kan svare.

– Vi har mye våpen å svare med. Det er ikke en bløff, sier Putin i talen.

– Vi vil bruke alle ressursene vi har for å forsvare vårt folk, sier han.

MOBILISERER: President Vladimir Putin og forsvarsminister Sergei Shoigu innkaller 300.000 reserver for å delta i de de omtaler som "spesialoperasjon" i Ukraina. Foto: AP / NTB

I talen hevder han også at Vesten ønsker å «ødelegge landet vårt». Han hevder videre at Vesten prøver å bruke det ukrainske folket som kanonføde.

– Vesten har gått utover alle grenser i sin aggresjon mot Russland, sier han.

Etter Putins tale sa Russlands forsvarsminister Sergei Shoigu at 300.000 russere vil bli tilkalt for å delta i krigen i Ukraina.

Har vært tydelige mot Russland

– Hva vil Nato gjøre hvis Russland bruker atomvåpen mot Ukraina?

– Vi skal sikre at det ikke blir noen misforståelser i Moskva om bruk av atomvåpen. Hvordan vi vil reagere, kommer an på hvilke våpen de eventuelt bruker. Det viktigste er å unngå at det skjer, sier Stoltenberg.

– Derfor har vi vært tydelige i vår kommunikasjon med Russland om konsekvensene av en atomkrig, og at de ikke kan vinne den, legger han til.

Generalsekretæren kaller Putins tale en «eskalering», men legger til at den ikke er noen overraskelse.

– Vi vil forholde oss rolig og fortsette å støtte Ukraina. Putin sin tale viser at krigen ikke går etter planene hans, sier Stoltenberg.

Mener Putin har feilberegnet

Stoltenberg sier at Putin har feilberegnet og undervurdert motstanden som Russland ville møte på i Ukraina. Han mener at talen og den russiske mobiliseringen viser dette.

I tillegg peker Stoltenberg på at Putin har undervurdert Nato og det internasjonale samfunnet.

– Han trodde ikke vi ville gi så mye støtte til Ukraina som vi har gjort og vil fortsette å gjøre. Nato og våre allierte er ikke en del av konflikten, men vi støtter Ukraina med å opprettholde sitt forsvar, sier Stoltenberg.