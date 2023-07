Stoltenberg ble grillet om Zelenskyj-kritikk

Nato-landene har tirsdag blitt enige om en erklæring som sier at Ukraina vil bli invitert inn i alliansen. Zelenskyj kaller den manglende tidsrammen for absurd.

Tirsdag ble det klart at Nato-landene enige om veikart for ukrainsk medlemskap, men det er ikke sendt noe formell invitasjon til Ukraina, eller lagt en tidsramme for invitasjon eller medlemskap.



– Uhørt og absurd

Dette reagerer Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj sterkt på. Han sendte ut en uttalelse midt under Stoltenbergs pressekonferanse der han gjennomgår dagens enighet i Nato.

– Det er uhørt og absurd at det ikke er noen tidsramme for både invitasjon og Ukrainas medlemskap i Nato, skriver presidenten på Telegram.

I VILNIUS: President Volodymyr Zelenskyj er sammen med kona Olena i sentrum av Viliius der han deltar på et veldidighetsarrangement for Ukraina. Foto: ODD ANDERSEN

Han mener denne manglende tidsrammen vil motivere Russland til å fortsette krigføringen.

Ukrainske journalister i salen presset Stoltenberg på kritikken fra Zelenskyj. De ville ha klarhet i hvor lang prosessen kan bli, og hva Stoltenberg ville si til skuffede ukrainere.

Stoltenberg svarte flere ganger at dagens enighet har brakt Ukraina nærmere medlemskap i framtiden. Han bekreftet også at Ukraina slipper den såkalte MAP-prosessen (Membership Action Plan). Det betyr en raskere behandling av Ukrainas Nato-søknad.

– Det har aldri vært en klarere beskjed angående politisk og praktisk støtte til Ukraina. Nye medlemsland har aldri hatt en tidsramme. Medlemskap er basert på betingelser. Slik har det alltid vært, sier Stoltenberg.

Betingelser

En av betingelsene for Nato-medlemskap er at landet ikke er i krig. Stoltenberg og ledere i Nato-land har flere ganger sagt at det ikke blir aktuelt for Ukraina å bli medlem før krigen er over.

– Derfor er det aller viktigste nå å støtte Ukraina militært, for taper Ukraina krigen, så er det ikke lenger noe land å skaffe medlemskap til, sier Stoltenberg.

Ukrainas president Volodymyr Zelensky er i Litauen hvor han skal snakke med flere Nato-land. Han legger press på Nato for å få en rask vei fram mot medlemskap. Foto: ODD ANDERSEN

Det er også nødvendig med militære reformer før et medlemskap er aktuelt. Ifølge Nato-sjefen består pakken blant annet av praktisk støtte som skal hjelpe Ukraina med å gjennomføre disse reformene. Det er også besluttet å opprette et eget Nato-Ukraina-råd.

Zelenskyj skriver videre i meldingen at han kommer til å ta opp disse spørsmålene under møtene i Vilnius.