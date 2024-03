Stolt pappa: – Setter så utrolig stor pris på dem

Lørdag kveld vant de norske tvillingbrødrene Marcus og Martinus Gunnarsen den svenske «Melodifestivalen», noe som betyr at duoen skal representere Sverige i «Eurovision Song Contest» i Malmö i mai.

Med dette har Marcus og Martinus skrevet historie, da dette er første gang to nordmenn og ikke-svensker vinner Melodifestivalen.

TV 2 møtte en veldig stolt og litt sliten far etter seieren.

– Akkurat nå føler jeg en utrolig stolthet, men samtidig så er jeg så sliten, sier tvillingens pappa, Kjell-Erik Gunnarsen, til TV 2.

– Men altså jeg er så utrolig stolt over det Marcus og Martinius får til. De er så dedikerte til det de driver med, fortsetter han.

Et godt team

Marcus og Martinus slo gjennom under Melodi Grand Prix junior i 2012 og har siden jobbet tett med pappa Kjell-Gunnar.

– Jeg setter så utrolig stor pris på dem. Vi er et utrolig godt team sammen, sier Gunnarson videre.

Han er en del av tvillingenes managementteam, og forteller til TV 2 at han til tider må veksle mellom rollene som far og en del av managementet.

– Enkelte ganger må jeg være litt streng, når jeg er i managementteamet. Også må jeg passe godt på dem som pappa, passe på at de får godt med hvile og de får spist og drukket.

VANT: Tvillingene Marcus & Martinus fra Trofors i Norge vant finalen i den svenske Melodifestivalen i Friends Arena i Stockholm lørdag kveld. De opptrådte med bidraget «Unforgettable». Foto: Claudio Bresciani / TT/NTB

Marcus og Martinus hyllet pappa Kjell-Erik etter seieren.

– Han har vært der siden «day one». Han har vært der sammen oss og hjulpet oss, om det har vært skole, jobb, fotball, livet. Alt, han har alltid vært der.

Tvillingenes far sier til TV 2 at etter å ha jobbet sammen så lenge er det ikke så veldig krevende å ha flere roller.

– Vi vet våres områder. Jeg vet hva de er bra på og hva de trenger, samtidig så vet de hva jeg bør gjøre. Samt når de vil ha litt space, skal de få det. Så vi fungerer veldig godt sammen.

– Gutta har sagt at de skal feste litt i kveld, du unner dem det?

– Absolutt, de er 22 år.

Hylles av svensk «Eurovision»-ekspert

– Det er en utrolig bra låt, et utrolig bra nummer og de er jo utrolig bra. Så nå får vi heie frem en norsk seier i Eurovision, men for Sveriges del så klart, sier den svenske journalisten Torbjörn «Tobbe» Ek til TV 2 etter seieren.

Ek jobber som journalist i Aftonbladet, og er blant Skandinavias største «Eurovision»-eksperter.

EKSPERT: Torbjörn «Tobbe» Ek jobber som journalist i Aftonbladet, og er blant Skandinavias største «Eurovision»-eksperter. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Vi sa før sendingen at de skulle vinne, men jeg trodde kanskje at de skulle få det litt vanskeligere hos det svenske folket, fortsetter Ek.



Tvillingene vant med 177 poeng og fikk flest poeng både fra den internasjonale juryen og fra det svenske folket.

– Vi er så glade for at de valgte å konkurrere her for at nå skal vi slå Gåte i Eurovision, avslutter Ek spøkefullt.