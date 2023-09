Stjerneparet tryglet dommeren om mild straff for voldtektsdømt eks-kollega

Torsdag ble skuespiller og tidligere «That '70s Show»-stjerne Danny Masterson dømt til minimum 30 års fengsel for to overfallsvoldtekter. Før straffeutmålingen tok flere av Mastersons høyprofilerte eks-kolleger og venner ordet i retten, og oppfordret dommeren til å idømme 47-åringen en mild straff.

Blant de som talte Mastersons sak i retten var ekteparet Mila Kunis og Ashton Kutcher, som var kolleger med Masterson i «That '70s Show».

– Jeg mener ikke han er en aktiv trussel mot samfunnet. Å la datteren hans bli oppdratt uten en far i seg selv er en utilsiktet urett, skrev Ashton Kutcher i et brev som ble lest opp for dommer Charlaine Olmedo i retten torsdag, siden publisert i Los Angeles Times.

KOLLEGER: Ashton Kutcher og Danny Masterson har kjent hverandre i flere tiår, her fra en prisutdeling i 2017. Foto: Wade Payne/AP Photo

Roses

Denne typen brev er vanlig før straffeutmåling i amerikanske rettssaker, og en anledning for venner og familie av den tiltalte til å oppfordre dommeren til å idømme en så mild straff som mulig.



Verken Kunis eller hans kone Mila Kunis argumenterte for at Masterson var uskyldig i overfallsvoldtektene, men de snakket varm om 47-åringen som person.

– Helt fra starten av kunne jeg merke hans iboende godhet og oppriktige vesen, skrev Mila Kunis i sitt brev til dommeren.

– Hans omtenksomme vesen og evne til å veilede har vært svært viktig for både min personlige og profesjonelle vekst, skriver skuespilleren.

Forsvarte fremmed kvinne

Kutcher beskriver en hendelse hvor han og Masterson var sammen på en pizzarestaurant. Her ble de vitne til at en fremmed kvinne ble kjeftet på av kjæresten sin, og Kutcher beskriver hvordan Masterson grep inn i situasjonen og forsvarte kvinnen.

– Det var en hendelse hvor han ikke trengte å bli involvert, men han valgte å gjøre det fordi denne mannen ikke oppførte seg bra, skrev Kutcher.

GIFT: Ashton Kutcher og Mila Kunis traff hverandre på settet av «That '70s Show» og har vært gift siden 2015. Foto: Jordan Strauss

Ekteparet trekker begge frem hvordan Mastersons tydelige motstand mot narkotika hadde hjulpet deres egne karrierene fra å skli ut.

Andre Hollywood-profiler, som Mastersons svigerbror BIllt Baldwin og Giovanni Ribisi, skrev også brev til støtte for skuespilleren. Det samme gjorde «That '70s Show»- skuespiller Debra Jo Rupp. Også Mastersons kone, Bijou Phillips Masterson, skrev brev til dommeren.

– Avhengig av å skade kvinner

Samtidig som Mastersons støttespillere tryglet om en mild straff, fikk også de fornærmede i saken anledning til å uttale seg. En av kvinnene sa i retten av Masterson likte å skade henne.

– Du gleder deg over å skade kvinner. Det er en avhengighet. Det er, uten tvil, det beste du vet. Din sykdom er ikke lenger mitt problem, sa en av kvinnene, som kun blir identifisert som N. Trout.

Masterson var funnet skyldig i to tilfeller av voldtekt, og delstatsloven i California krever at Masterson blir dømt til 15 år til livstid for hvert av tilfellene. Dommer Olmedo kunne derimot velge mellom å la Masterson sone straffene samtidig eller etter hverandre. I praksis medførte det at straffen enten ville bli 15 år til livstid eller 30 år til livstid i fengsel. Til tross for oppfordringene fra Mastersons venner og kolleger, valgte dommer Olmedo å gå for det strengeste alternativet.

Voldtektene fant sted i Mastersons eget hjem på tidlig 2000-tall, da skuespillerens karriere virkelig skjøt fart i forbindelse med sitcom-suksessen.