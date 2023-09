Stjerneparet beklager etter karakterbrev

Fredag ble det kjent at Kutcher og Kunis hadde skrevet hvert sitt brev til retten før deres tidligere «That '70s Show»-kollega, Danny Masterson (47), ble dømt til 30 år i fengsel for to voldtekter tidligere denne uken.

I en felles videomelding på Instagram svarer paret på kritikken de har mottatt.

– Vi er klar over smerten som er blitt påført som følge av karakterbrevene vi skrev på vegne av Danny Masterson, åpner Kutcher.

Kunis fortsetter ved å si at de støtter ofre og har alltid gjort dette, og vil fortsette med det i fremtiden.

Bakgrunnen

Ifølge paret ble de spurt av familien til Masterson om å skrive karakterbrev om personen de kjente i 25 år, slik at dommeren kunne kunne ta det i betraktning i forhold til straffutmålingen.

KOLLEGER: Ashton Kutcher og Danny Masterson har kjent hverandre i flere tiår, her fra en prisutdeling i 2017. Foto: Wade Payne/AP

– Brevene ble ikke skrevet for å stille spørsmål ved legitimiteten til rettssystemet eller gyldigheten av juryens kjennelse, sier Kunis.

Paret sier videre at brevene ikke var ment for å undergrave ofrenes vitnesbyrd eller re-traumatisere dem, og beklager om det har funnet sted.

Mildere straff

«That '70s Show»: Debra Jo Rupp og Kurtwood Smith skrev også karakterbrev på vegne av sin tidligere kollega. Foto: Richard Shotwell/AP

Denne typen brev er vanlig før straffeutmåling i amerikanske rettssaker, og en anledning for venner og familie av den tiltalte til å oppfordre dommeren til å idømme en så mild straff som mulig.

– Jeg mener ikke han er en aktiv trussel mot samfunnet. Å la datteren hans bli oppdratt uten en far i seg selv er en utilsiktet urett, skrev Ashton Kutcher i et brev som ble lest opp for dommer Charlaine Olmedo i retten torsdag, siden publisert i Los Angeles Times.

Over 50 personer skrev karakterbrev på vegne av Masterson, blant annet Debra Jo Rupp og Kurtwood Smith som spilte Kitty og Red Forman i «That '70s Show».