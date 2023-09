Stinkende «snørrvann» i ferieparadis

En eksplosjon av plankton skaper et irrgrønt, slimete vann som dreper alt liv.

En eksplosjon av plankton farger vannet nordøst i Thailand irrgrønt.

Fargen ser lekker ut, men ved nærmere øyesyn er vannet både slimete og illeluktende.

Fisk og skjell dør

I så store mengder er plankton også giftig for livet i sjøen. Den tapper all oksygen, og fisk, skjell og andre sjødyr dør. Dette setter i gang ødeleggende ringvirkninger for økosystemet i området.

– Det er første gang jeg har sett så mye plankton, sier marinbiolog Tanuspong Pokavanich.

Like ved flyter det en død ål.

Tanuspong og hans team anslår at planktoneksplosjonen rammer om lag 25 prosent av gulfen nord i landet.

Halve området er irrgrønt med levende plankton, mens halve området som ligger nærmere land er farget brunt av død plankton og forurensning.



ILLELUKTENDE: En familie spiser middag på stranden. I sjøen skades økosystemet av planktoneksplosjonen. Foto: REUTERS/Athit Perawongmetha

– Planktonet vil enten konsumere all næring og vokse, eller så dør de på grunn av mangel på lys. Når plankton dør synker de til bunns og råtner, sier Tanuspong til Reuters.

Vond lukt

Forråtnelsen er også skadelig for livet i sjøen, og det sprer seg en vond lukt av dødt gress og råtten fisk.

Situasjonen er alvorlig for lokale fiskere og oppdrettere.

– Ødeleggelsene ser ut til å bli 100 prosent. Det er ikke liv i noen av østersene, sier Suchat Buawat (47) som eier ti oppdrettsanlegg for østers, til Reuters.

FORSKER: Havforskere fra Kasetsart University tar vannprøver. Foto: REUTERS/Athit Perawongmetha

Etter 20 år i bransjen estimerer han at han i år vil tape 500.000 baht, eller tilsvarende 140.000 norske kroner.

Prøver å finne svar

Forskerne har ikke kunnet fastslå hvorfor det har blitt sånn voldsom eksplosjon av plankton. De undersøker om det kan være klimarelatert, og at det er en sammenheng mellom værfenomenet El Niño.

Planktonet som dominerer nå er av en art som kalles Noctiluca. Denne arten har man ikke sett i Thailand siden forrige El Nino som var i 2019/2020.

SLIMETE: Det grønne vannet er tyktflytende og lukter av død fisk. Foto: REUTERS/Athit Perawongmetha

Hetebølger i havene bekymrer forskere over hele verden i år. I Texas skylles det opp tusenvis av døde fisk og utenfor Storbritannia advares det om rekordmye alger.



Tanuspong håper dataene de samler inn kan hjelpe dem med å kunne varsle lignende oppblomstringer i framtiden. Han etterlyser også tiltak.

– Hvis vi ikke begynner å ta vare på jorden, vil vi ikke se noen bedring, sier han.