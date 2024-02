– Stiller med et stort handikap

Flere holder nå pusten i påvente av det kommende intervjuet med Russlands president Vladimir Putin og tidligere Fox News-journalist Tucker Carlson.

Kremls talsmann Dmitrij Peskov bekreftet onsdag at intervjuet allerede er gjennomført, og at publiseringen vil skje «når journalisten velger det».

Det er første gang den russiske presidenten lar seg intervjue av en vestlig journalist etter invasjonen av Ukraina i februar 2022.

Selv med høyreorienterte Carlsons spesielle bakgrunn i USA, så er ekspertene ikke i tvil om hvem som blir sittende i førersetet av intervjuet.

– Carlson ble sparket av Murdoch i Fox News, og da var det mange som satte spørsmålstegn ved hans journalistiske integritet og troverdighet. Han stiller i manges øyne med et stort handikap, sier medieekspert og kritiker Gunnar Bodahl-Johansen til TV 2.

Frykter parademarsj fra Putin



Avtalen og premissene bak det prestisjefulle intervjuet, er ikke kjent.



Flere av Russlands aviser og nyhetsnettstedet er statsstyrte, noe som igjen fører til at Putin som oftest kan klare å unngå kritiske spørsmål fra pressen.



– En variant er jo et intervju hvor alt er regissert og at alle spørsmål er avtalt på forhånd. Det blir spennende å se hvilke avtaler Carlson har gjort for å få gjøre intervjuet, sier Bodahl-Johansen.



På samme tid, så er den omstridte programlederen kjent for å være en løs kanon, både med tanke på spredning av konspirasjonsteorier og bruken av brennbar retorikk.

– Det er mange måter å stille spørsmål på, og Carlson representerer en helt annen mediekultur. Det er mange ukjente faktorer her, sier medieeksperten.

Dersom journalisten får større spillerom, er det flere interessante temaer som Bodahl-Johansen håper kan dukke opp underveis i intervjuet:

Forholdene rundt krigføringen i Ukraina, USAs vaklende støtte til krigen, det kommende presidentvalget i Russland og Putins makt over ytringsfriheten i landet.

STOR SPENNING: Medieekspert og kritiker Gunnar Bodahl-Johansen er veldig spent på hva som vil komme frem i Putin-intervjuet til Tucker Carlson. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Stort ansvar

Bodahl-Johansen er tydelig på at det råder stor spenning i hvordan maktforholdet mellom de to vil utspille seg.

I en vanlig intervju-setting finnes det normalt et gjensidig utbytteforhold, uavhengig av hva intervjuet handler om.



Journalisten sitter med makt i form av tilgang til offentligheten, mens kilden - som i dette tilfellet er Putin - sitter med makt som Russlands president og alt det innebærer, forklarer medieeksperten.

– For Putin er det en mulighet til å komme til orde på sine premisser, og for Carlson er det et scoop. Det er en maktposisjon på begge sider.



Frykten for at det kan bli en «parademarsj for Putin», er likevel stor.

– Mange er redde for at Carlson kan bidra til å gi et positivt bilde av Putin. Han påtar seg et stort ansvar ved å gjøre det han gjør, sier Bodahl-Johansen.



THE PUTIN SHOW: Retorikkekspert Ketil Raknes er tydelig på at Vladimir Putin vil komme best ut av intervjuet med Tucker Carlson. Foto: Høyskolen Kristiania.

– En nyttig idiot for Putin

Retorikkekspert og leder for Institutt for kommunikasjon ved Høyskolen Kristiania, Ketil Raknes, mener hele intervjuet er underlagt russisk regi.

– Putin er mye smartere enn Carlson, og han vet nøyaktig hva han holder på med. Hadde Carlson visst hva han holdt på med, så hadde han aldri takket ja til et intervju, sier Raknes til TV 2.

Han mener verden har et klart propagandashow i vente, fordi Carlson vil opptre som en fantastisk støttespiller for den russiske presidenten.

– De deler én verden. Putin har veldig lenge forsøkt å lage allianser med høyreekstreme og høyreallianser, både i USA og Europa, sier Raknes.

Retorikkeksperten forklarer at Carlson har stor troverdighet hos høyresiden i USA, og tilhører den delen av det republikanske partiet som beundrer diktatorer i andre land.

– Du er så opptatt av hva du er mot, at du ikke skjønner hva du er for. Før du vet ordet av det, så står du der og er en nyttig idiot for Putin, sier han.

Putins ønske, om å gjøre høyresiden så sterk som mulig, kan dermed bli ytterligere forsterket gjennom den kommende intervjuet.

– Det Carlson bidrar med, er et stort svart hull i amerikansk journalistikks historie, sier Raknes.

KRITIKK: Putins talsmann Dmitrij Peskov er tydelig på at Russland ikke vil kommunisere med andre vestlige medier, som de mener «inntar en utelukkende ensidig posisjon». Foto: SPUTNIK

Kan bli publisert torsdag

Carlson publiserte tirsdag kveld en fire minutter lang video på meldingstjenesten X, hvor han varslet verden om det kommende intervjuet.

I samme video kom den omstridte programlederen med krass kritikk mot vestlige journalister, noe som umiddelbart ble møtt med sterke reaksjoner.



– Ikke en eneste journalist har tatt seg bryet med å intervjue den andre presidenten involvert i denne krigen, Vladimir Putin, hevdet Carlson.

Kremls talsmann, Dmitrij Peskov, var i etterkant tydelig på at anklagene til Carlson ikke stemmer, og sier de mottar mange forespørsler om intervjuer med presidenten, ifølge det statlige nyhetsbyrået Tass.

Etter at Carlson ble avskjediget i Fox News, har den tidligere programlederen stort sett publisert egne intervjuer på sin egen nettside og på X.

Nøyaktig hvorfor valget falt på Carlson, er ikke bekreftet, men Peskov mener at programlederens posisjon skiller seg ut fra andre vestlige medier.



Ifølge Wall Street Journal er intervjuet ventet å bli publisert torsdag.