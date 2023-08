– Sterkt som faen

Brannene på Maui har så langt krevd minst 55 menneskeliv. De overlevende forteller om hvordan de flyktet for livene sine.

– Alt jeg vil er å hjelpe folk. Jeg er bare takknemlig for å være i live.



Det forteller Candee Olafson, lokal innbygger på øyen Maui, til Sky News.

Minst 55 personer er bekreftet omkommet i brannene så langt.

Hawaiis guvernør Josh Green sier at brannens ødeleggelser er katastrofale.



– Omfanget av ødeleggelsene i Lahaina vil sjokkere deg. Det ser ut som det har gått av en bombe.



KATASTROFALT: Brannen på Maui har etterlatt seg store ødeleggelser. Foto: Patrick T. Fallon / AFP

Omringet

Brannene på Hawaii går inn i historiebøkene som en av de dødeligste katastrofene i den amerikanske delstatens historie.



– Folk blir funnet i husene sine mens de holder rundt hverandre. Flammene omringer hjemmene deres før de i det hele tatt klarte å komme seg ut. De hadde ingen steder å gå, forteller Olafson.

Hun er tydelig preget i intervjuet med TV-kanalen.

OVERLEVDE: Candee Olafson bor på den brannherjede øyen Maui, men kom seg unna flammene. Foto: Sky News

Orkandrevet

Brannene, som brøt ut tirsdag, ble drevet av kraftig vind fra en orkan i nærheten. Tusenvis av mennesker har allerede blitt evakuert fra Maui, og 1400 mennesker venter på hovedflyplassen i Kahului på Maui, i håp om å komme seg vekk fra øya.

Maui County har bedt besøkende om å forlate øya «så snart som mulig», og har organisert busser for å flytte evakuerte fra krisesentre til flyplassen.



USAs kystvaktsjef Aja Kirksey sier til CNN at rundt 100 mennesker antas å ha hoppet i vannet i et desperat forsøk på å flykte fra de raskt bevegelige flammen.



«Alt var rødt»

Ekolu Brayden Hoapili (18) er en annen som har flyktet fra brannene i byen Lahaina sør på Maui. Han viser nyhetsbyået AFP hva han har i bilen sin, som han skal sove i. Huset hans er brent ned.

NEDBRENT: 18 år gamle Ekolu Brayden Hoapili sover i bilen i natt, for huset hans er brent ned. Foto: Patrick T. Fallon / AFP

– Før vi hadde alt dette, hadde vi ikke så mye annet enn denne puten. Så fikk vi noen tepper, flere puter, håndklær og poser.



18-åringen forteller om en dramatisk flukt fra brannene.

– Jeg følte at jeg skulle dø. Jeg måtte legge et håndkle over ansiktet mitt, og jeg hadde på meg tykke klær. Da jeg kommer ut er alt er rødt, støv og vind. Sterkt som faen.

– Når jeg ser tilbake på det, forlot jeg så mange mennesker. Jeg la så mye igjen der borte. Jeg vet at jeg kunne ha gjort noe, men jeg kunne ikke, jeg kunne ikke sette meg selv i noen stor fare, for hvis jeg gjorde det, så ville jeg ikke vært her.

INTENS: Brannene i år har vært mer ekstreme enn tidligere og sprer seg raskt. Foto: Zeke Kalua / County of Maui

– Ekstremt

Professor ved London School of Economics, Thomas Smith, sier til nyhetsbyrået AFP at det er vanlig med branner på Hawaii, men at årets branner oppfører seg annerledes enn tidligere år.

– Det brenner i år på et større område enn vanlig, og brannatferden er ekstrem, med raske spredningsrater og store flammer.

Brannene på Hawaii føyer seg inn i en rekke med ekstremvær som har rammet Nord-Amerika denne sommeren.

I Canada har de opplevd den verste skogbrannsesongen i historien. Store deler av landet ble til tider tåkelagt og amerikanske byer som New York og Philadelphia ble fylt av røyk.

De amerikanske sørstatene har opplevd en hetebølge som er en av de lengste og mest intense området noen gang har opplevd.