Stenger flere berg-og-dalbaner etter dødsulykken

En kvinne i 30-årene døde, og ytterligere ni personer ble skadd, da en berg-og-dalbane sporet av i fornøyelsesparken Gröna Lund i Stockholm søndag.

Den skal ha sporet av mellom 6 og 8 meter over bakken, og flere personer falt ut av vognen.

Årsaken bak ulykken er foreløpig ukjent, og Havarikommisjonen gjør undersøkelser på stedet.

Hele parken er stengt for besøkende.

Flere berg-og-dalbaner stenges

Den svenske fornøyelsesparken Kolmårdens djurpark stenger mandag en berg-og-dalbane laget av samme produsent som den som sporet av på Gröna Lund.

– Berg-og-dal-banen «Candy Train» har samme produsent som Gröna Lunds «Jetline», og det er den eneste grunnen til at attraksjonen stenger, sier administrerende direktør Christine Karmfalk i Kolmården til P4 Östergötaland.

«JETLINE»: Det var i denne berg-og-dalbanen ulykken skjedde. Bilder er fra 2009. Foto: Fredrik Persson / TT / NTB

Også Furuviksparken stenger en attraksjon fra samme produsent.

«Selv om ingenting tilsier at noe skal være feil med «Draken», kommer vi til å stenge den av sikkerhetstilsyn inntil videre», skriver parken på sine nettsider.



Ingen konsekvenser for Tusenfryd

Administrerende direktør i Tusenfryd, Håvard Solli, bekrefter til TV 2 at ulykken i Sverige foreløpig ikke får noen konsekvenser for driften i Norge.

– Det vi har sjekket og vet er at vi ikke har attraksjoner fra samme leverandør, sier han.

– Det er for tidlig å uttale seg om hva som faktisk er årsakssammenheng i Sverige, så det kan vi ikke spekulere i nå. Den utredningen må få tid til å skje, legger Solli til.

Direktøren sier han ikke kan uttale seg om sikkerhetsrutinene for berg-og-dalbaner i Sverige, men understreker at attraksjonene på Tusenfryd er underlagt et strengt sikkerhetsregime:

– Det innebærer daglige, ukentlige, månedlige og årlige sikkerhetskontroller. I tillegg er det krav om uavhengig kontroll én gang i året, som vi gjennomfører to ganger, sier direktøren.



Bygget på 80-tallet

Berg-og-dalbanen «Jetline» kjørte sin første tur i 1988, og ble sist renovert i 2000. Ifølge Gröna Lund kan den nå en hastighet på 90 kilometer i timen.

Fornøyelsesparken sier at attraksjonene deres alltid blir grundig gjennomgått.

– De blir kontrollert en gang i året av en uavhengig kontrollør, før man i det hele tatt får tillatelse til å åpne, sier Annika Troselius, informasjonssjef i Gröna Lund, til Aftonbladet.

I tillegg til de årlige befaringene forteller Troselius at teknisk personell fra Gröna Lund går gjennom alle attraksjonene hver dag før de åpner.