Steile fronter i hastemøte

Klokken 22 søndag kveld norsk tid var FNs sikkerhetsråd samlet til hastemøte etter henvendelser fra både Israel og Iran.

Sistnevnte angrep Israel med 300 droner og missiler natt til søndag, i et angrep som har blitt fordømt av blant andre Norge, USA og Nato.

Israel ber Sikkerhetsrådet om å fordømme angrepet og terrorstemple den iranske revolusjonsgarden. Iran mener på sin side at de nå har gjengjeldt angrepet på et iransk konsulat i Syria tidligere i april.

Iran har uttalt at de i utgangspunktet anser disputten som over etter gjengjeldelsesangrepet, mens Israel har uttalt at de vil hevne seg. Iranerne har advart om at dette igjen vil føre til sterkere svar fra deres side.

– Må handle i dag

FNs generalsekretær António Guterres og viktige medlemmer av Sikkerhetsrådet, som USA og Kina, ønsker å forhindre en storkrig i Midtøsten.



– Midtøsten er på randen. Folk i regionen står ovenfor en reell fare for en ødeleggende konflikt i fullskala, sa Guterres søndag.



Eksperter og politikere verden over har søndag påpekt at en eskalering mellom Iran og Israel vil føre til kaos og krise i hele regionen.

Dette kan Sikkerhetsrådet gjøre: Sikkerhetsrådet er et av FNs seks hovedorganer. Det har hovedansvar for å opprettholde internasjonal fred og sikkerhet. Når det oppstår en konflikt kan FNs sikkerhetsråd: Kalle inn partene til forhandlinger.

Utnevne spesialutsendinger som mekler mellom partene.

Plassere fredsbevarende styrker i konfliktområdet. Sikkerhetsrådet kan gripe inn i konflikten ved å: Innføre sanksjoner som alle FNs medlemsland er forpliktet til å følge.

Bruke militær makt. Sikkerhetsrådet er det eneste organet i verden som har denne muligheten. De fem faste medlemmende i Sikkerhetsrådet (USA, Russland, Kina, Storbritannia og Frankrike) har vetorett. I Israels angrep på Hamas og Gaza har USA nedlagt veto mot en rekke resolusjoner som er foreslått av andre medlemmer. Alle FNs 193 medlemsland er forpliktet til å følge Sikkerhetsrådets beslutninger. Kilde: FN, SNL

I natt får vi det første svaret på hvordan FNs sikkerhetsråd vil håndtere den vanskelige situasjonen, og hva slags virkemidler de er villige til å ta i bruk.

Israels FN-ambassadør, Gilad Erdan, oppfordrer FNs sikkerhetsråd til å innføre nye sanksjoner mot Iran etter lørdagens angrep mot Israel.

– Sikkerhetsrådet må handle i dag og fordømme Iran for terroren, sa Erdan i sin tale til medlemmene i FNs mektigste organ søndag kveld.

KLAR TALE: Israels FN-ambassadør, Gilad Erdan (t.h.) ber Sikkerhetsrådet ty til sterkt lut etter Irans angrep. Her sammen med USAs FN-ambassadør, Robert Wood. Foto: Yuki Iwamura / AP / NTB

Han oppfordret Sikkerhetsrådet til å «innføre alle mulige sanksjoner mot Iran før det er for sent».

USA, Kina og flere tungvektere i Sikkerhetsrådet har imidlertid gjort det helt klart at de ikke vil bidra til en storkrig i området. Signalene som kom før møtet, har tydet på at amerikanske kilder er kritiske til at Israel i utgangspunktet angrep det iranske konsulatet i Syria.

Israel har bekreftet at det foreligger godkjente planer for å angripe Iran, uten å gjøre det klart hva dette vil innebære.

– Hadde ikke noe valg

Iran hevder på sin side at de ikke hadde noe annet valg enn å retaliere etter angrepet mot deres konsulat i Syria, der syv medlemmer av den iranske revolusjonsgarden ble drept.

– Sikkerhetsrådet sviktet i oppgaven med å opprettholde internasjonal fred og sikkerhet, sa Irans FN-ambassadør Amir Saeid Iravani i sin tale til FNs sikkerhetsråd.

– Derfor hadde ikke Iran noe annet valg enn å svare på dette.

IRAN HADDE IKKE NOE VALG: Det sier landets FN-ambassadør, Amir Saeid Iravani, om angrepene. Foto: David Dee Delgado / Getty / AFP / NTB

Iravani mener at Iran hadde «rettmessige rett til selvforsvar» etter angrepet på konsulatet.

Den iranske FN-utsendingen la til at Iran «ikke ønsker eskalering eller krig», men at landet kommer til å besvare enhver «trussel eller aggresjon».

Sikkerhetsrådet vil nå etter alt å dømme lete etter en måte å roe ned situasjonen på.

USA vil ikke støtte Israels motangrep

Israels krigskabinett har gitt uttrykk for at de vil gjengjelde angrepet på den måten de ønsker på et tidspunkt som passer dem. President Joe Biden i USA, deres næreste allierte, skal imidlertid ha gitt uttrykk for at han ikke ønsker noen eskalering.

Etter helgens angrep ga Biden ettertrykkelig beskjed om at han USA står fjellstøtt ved Israels side. Samtidig skal han ha anmodet Israels statsminister Benjamin Netanyahu om å besinne seg i sin respons mot Iran.

– Du fikk en seier. Ta en seier, sa han til Netanyahu i en telefonsamtale etter at det massive drone- og missilangrepet ifølge The Telegraph.



Fakta om Irans angrep mot Israel: For første gang i historien utførte Iran 13. april et direkte angrep mot israelsk territorium. Iran kaller angrepet for «Operasjon sannferdig løfte» og sier det ble utført i selvforsvar som følge av Israels luftangrep mot Irans konsulat i Syria 1. april.

Angrepet startet rundt klokken 22, skal ha vart i rundt fem timer og utløste luftvernsirener over 700 steder i Israel.

Over 300 droner og raketter ble sendt mot Israel, ifølge det israelske militæret IDF, som sier 99 prosent ble skutt ned utenfor israelsk luftrom eller over Israel. USA, Storbritannia, Jordan og Frankrike deltok i forsvaret av Israel.

Av 110 ballistiske raketter nådde et lite antall Israel, ifølge IDF. Én rakett traff flybasen Nevatim i Negev-ørkenen.

En sju år gammel beduinjente ble alvorlig såret av splintskader, tilsynelatende etter at en iransk rakett ble skutt ned i Sør-Israel.

USA sier de også skjøt ned raketter og droner avfyrt fra Irak, Syria og Jemen, land som huser Iran-støttede militser.

Iran sier USA ble informert i forkant og at nabolandene fikk beskjed om planene 72 timer før angrepet.

På det korteste er avstanden fra Iran til Israel rundt 1000 kilometer. Kilde: NTB

Han sikter til at angrepet ble stanset av Israels luftforsvar med støtte fra USA, Storbritannia og Jordan.

Biden har privat gitt uttrykk for at han er bekymret for at Israels statsminister Netanyahu forsøker å trekke USA dypere inn i en større konflikt. Det skriver NBC News, som viser til tre forskjellige kilder tett på presidenten.