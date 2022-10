Statsminister spør Norge: – Riktig å tjene så mye på andres ulykke?

TSJEKKIA/TYSKLAND/BELGIA (TV 2): Hun mener det er et etisk spørsmål for Norge at vi tjener milliarder på krigen i Ukraina. Estlands statsminister Kaja Kallas (45) får kontant svar fra Jonas Gahr Støre.

KRITISERER NORGE: Estlands statsminister sier at det er et etisk problem for Norge at vi tjener milliarder på krigen i Ukraina. Ingen andre land har det samme problemet, sier hun. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Det murres i krokene, men få av Europas stats- og regjeringssjefer vil si det rett ut. Bortsett fra Estlands statsminister Kaja Kallas.

– Selvfølgelig er det spørsmål om det er etisk å tjene så mye på andres ulykke i øyeblikket, sier Kallas til TV2.

– Har du et råd om hva Norge bør gjøre med dette?

– Det er et interessant problem dere har, fordi ingen andre har dette problemet. Selvfølgelig vil et råd være å ikke ta så mye betalt for energi, fordi vennene deres i Europa lider under de høye prisene. Vi bruker mer og mer penger på budsjettene våre for å få prisene ned og hjelpe folk gjennom vinteren, sier Kallas.

Denne uken kommer trolig EU til å vedta en form for pristak på gass. Det vil også gjelde for Norge, som EUs største gassleverandør i øyeblikket.

LIDER: Estlands statsminister Kaja Kallas minner Norge på at mange har store problemer med å betale energiregningene sine i Europa. Et råd fra henne er at gass-prisen settes ned. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Høye strømpriser merkes i Norge, men i mange land i Europa har strømstøtten til nå vært minimal. Derfor har høye strømpriser smertet enda mer enn i Norge. Neste år skal Norge bruke 40 milliarder kroner i strømstøtte.

FOR LITE GASS: De høye strømprisene i Europa skyldes at det er større etterspørsel enn tilbud etter energi. Krigen i Ukraina har gjort at Norge har overtatt Russlands plass som største gassleverandør til EU. Foto: Bors Isza Ferenc

Allerede i 2020 var det i EU tilsammen 35 millioner mennesker som ikke klarte å varme opp hjemmene sine på grunn av høye priser. I dag er dette tallet langt høyere.

I et hjørne midt i Europa møtes grensene til Belgia, Nederland og Tyskland.

– Bedre å stenge

På belgisk side har Gaston Ernst et bakeri sammen med kona Chantal. Han forteller at når folk får trangere økonomi går det først utover det søte ved livet.

DROPPER DET SØTE: Baker Gaston Ernst merker at folk dropper kaker og annet godt når de får trangere økonomi. Foto: Santiago Vergara/TV 2

– Brød selger fortsatt, men bakevarer går det mindre av, sier Gaston og peker på de fristende kakene i disken. Han klarer seg fortsatt økonomisk, men gruer seg til den årlige avregningen for strømmen.

Prisen på strøm fra energiselskapene har økt med over 500 prosent i EU på litt over ett år. En kollega av ham er ille ute.

Kollegaen betaler vanligvis 23 000 kroner i året i strømregning, for sine fire bakerovner. Regningen nå er nesten firedoblet.

– Han må betale 80 000 kroner. Det er vilt. Da er det bedre å stenge, sier Gaston og slår oppgitt ut med armene.

Frykter strømbrudd

Luxembourgs statsminister Xavier Bettel roser Norge for leveringen av gass til Europa.

ROSER: Luxembourgs statsminister Xavier Bettel er full av lovord om Norge, for de økte gassleveransene til Europa. Hans største frykt er at det blir energimangel og strømbrudd i vinter. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Nå leverer Norge gass som dekker rundt 40 prosent av behovet for gass i europeiske land, mens det tidligere var Russland som leverte på samme nivå. Russisk gass dekker nå bare 9 prosent av behovet i Europa.

Flere land i EU lager strøm av gass. Det er også vanlig å bruke gass til oppvarming og matlaging i flere land. Gassprisen er på et historisk høyt nivå, og derfor blir strømprisen høy.

Bettel er likevel engstelig for hva som kan skje i Europa denne vinteren. Det kan bli for lite energi for å dekke behovet.

– Faktisk så er det sånn at «blackouts» er det verste som kan skje, sier han.

Klippe tørt hår uten føning

Rett bortenfor den belgiske grensen ligger den tyske byen Achen. Tyskland er EU-landet som har vært mest avhengig av russisk gass.

I frisørsalongen til Liliane Ghazanfari er det stille denne dagen. Hun er alene med to barn i barneskolealder. Prisene i EU har økt med nærmere ti prosent det siste året. Det merkes.

FORBEREDER SEG: Frisør Liliane Ghazanfari håper hun slipper at kundene må klippe håret tørt og uten føning, hvis det blir mangel på strøm. Allerede nå merker hun godt inflasjonen. Foto: Santiago Vergara/TV 2

– Når jeg handlet en hel handlevogn tidligere betalte jeg 50 euro. Nå koster det definitivt det dobbelte, forteller Liliane.

Hun er beredt på å øke prisene og tilpasse tilbudet til kundene, hvis det blir mangel på strøm. Kanskje må hun droppe å tørke håret til kundene på grunn av strømprisen.

– Hvis det blir virkelig ille så må vi klippe håret uten å vaske det.

Hun vil likevel ikke la frykten styre og bekymre seg for mye om det som kan komme. Tyskland er også i ferd med å vedta en massiv strømstøtte-pakke på 200 millioner euro. Samtidig som den tyske regjeringen har vært lunken til å innføre et form for pristak på gass, for å presse energiprisene ned. Til irritasjon fra andre EU-land som ikke har mulighet til å støtte innbyggerne på samme måte.

– Så lenge det ikke er krig her og ungene mine og jeg kan gå på skole og på jobb ... Og det eneste problemet er at jeg ikke kan sette på varmen, selv om det hadde vært behagelig. Hvis det er det eneste problemet mitt, da går det egentlig ganske greit, sier Liliane med et smil.

Mener krigen er etisk problem

Norge og flere andre EU-land ønsker ikke et pristak på gass.

– Prisene er veldig høye. Det er heller ikke Norge tjent med. Så det forstår vi at man ønsker å gjøre noe med. Kjernen i det er at man mangler gass. Etterspørselen er for stor. Det vi har advart mot er å gjøre ting som kan forverre problemet, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

IKKE ENIG: Statsminister Jonas Gahr Støre er ikke enig i dem som mener det er et problem at Norge tjener milliarder på krigen i Ukraina. Han sier krigen er det etiske problemet. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Når problemet er mangel på gass, er ikke løsningen å gjøre den billigere, er argumentet fra motstanderne. Da risikerer gassen å bli solgt andre steder i verden, blant annet til asiatiske land.

Støre avviser å gi rabatt på gass.

– Det er ikke Norge som selger gass. Norge gir tillatelser til å utvinne gass, lete etter gass. Så er det selskapene, norske og europeiske, som leverer gass.

Han understreker at dette er private selskaper, selv om noen er delvis statlig eide.

– Nå er dette blitt et politisk spørsmål. Hvorfor «outsourcer» du det til selskapene?

– Det er altså ikke jeg som sitter og forhandler. Det har aldri vært en norsk statsminister som sitter og forhandler volum på gass. I de 50 årene vi har vært en energinasjon, så er det ikke sånn det er.

Han er ikke enig i den åpne kritikken fra Estlands statsminister, om at det er et etisk problem for Norge å tjene milliarder på krigen i Ukraina.

– Krigen er et etisk problem. Den skaper store ubalanser. De vet også at Norge som energileverandør, når det er lave priser og når det er høye priser, setter inntektene i det norske pensjonsfondet for fremtidige generasjoner. Det kommer ikke inn i det norske statsbudsjettet, sier Støre.

Han understreker at Norge gir 1 milliard euro, ti milliarder kroner til Ukraina i år og til neste år.

SAMARBEIDER: Norge og EU samarbeider om å få prisene på energi ned, men statsminister Jonas Gahr Støre ønsker ikke pristak på gass. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Støre og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen er enige om at energiprisene er for høye. EU og Norge har satt ned en arbeidsgruppe som skal jobbe med disse spørsmålene.