Står på Putins dødsliste

Tirsdag morgen skjedde det igjen.

Russlands sendte en ny, dødelig bølge av missiler mot Kyiv og andre ukrainske storbyer.

Tilsammen 41 missiler ble brukt i angrepet, ifølge det ukrainske forsvaret. Flere av dem traff sine mål.



Myndighetene jobber fortsatt med redde folk ut av ruinene i Kharkiv. Minst åtte er tirsdag kveld bekreftet døde, flere av dem barn.

Men hovedstaden slapp relativt billig unna denne gangen. Bare vrakrester av nedskutte missiler forårsaket skader.

Et norskutviklet luftvernsystem har fått mye av æren for det.

– De jakter på oss



TV 2 har fått et eksklusivt møte med sjefen for NASAMS-bataljonen i Kyiv.

Oberstløytnanten, som bare vil si fornavnet sitt, Mikita, unngår som regel offentlighetens lys. Russerne jakter intenst både på ham og de avanserte rakettbatteriene hans.

JAGET VILT: Mikita og hans menn skyter ned 100 prosent av rakettene russerne sender mot Kyiv. Foto: Aage Aune / TV 2

– For russerne ville det vært et kupp dersom de klarte å ødelegge et utenlandsk luftvernsystem. Derfor prøver de hele tiden å finne oss. Og vi må stadig forflytte oss slik at fienden ikke vet hvor vi er, sier offiseren til TV 2.



Årsaken til dette er å finne i prestasjonene Mikita kan vise til. Han og mennene hans skyter som regel ned alt de sikter på.

– Det hender at vi ikke treffer 100 prosent av det vi sikter på, men det er svært, svært sjeldent.



Kurs i Norge

To ganger har han vært i Norge for å få opplæring på NASAMS, som han og mennene fant ganske enkelt å mestre.

– Nå jobber vi for å finslipe ferdighetene våre ytterligere. Vi har til og med oppdaget muligheter med systemet som selv ikke våre vestlige partnere visste om, sier Mikita.

ØDELAGT STOLTHET: Vrakrestene av Putins fryktede missiler hoper seg opp i Kyiv. Det gjør at den russiske lederen gjerne vil ha kloa i de ukrainske luftvernartilleristene. Foto: Aage Aune / TV 2

Og jobben de gjorde da det russiske angrepet startet tirsdag morgen, er han storfornøyd med.

100 prosent av målene ble skutt ned.

– Hvor mange russiske missiler tilsvarer det?

– Det kan jeg ikke fortelle deg. Det er hemmelig, smiler offiseren.

Ingen ammunisjonsmangel

De siste ukene har USAs og EUs militære bistand til Ukraina krympet dramatisk.

I Brussel har Ungarns Putin-vennlige statsminister Viktor Orban lagt ned veto mot en ny milliardpakke til Kyiv. I Washington nekter republikanerne i kongressen å godkjenne en rammebevilgning på drøye 60 milliarder dollar.

På grunn av forsinkelsen i pengeoverføringer, har flere uttrykt bekymring for at Ukraina vil gå tom for ammunisjon til luftvernsystemene sine.

EUROPAS SKJOLD: Ukrainerne mener de beskytter Europa mot et stadig mer aggressivt Russland, men er helt avhengig av vestlig hjelp for å stå imot. Foto: Aage Aune / TV 2

Men NASAMS-sjefen har ingen slike problemer.

– Vi har ingen mangel på ammunisjon til NASAMS og får tilsendt så mye vi vil ha fra våre partnere, forsikrer offiseren.



Full av takknemlighet

Det er den norske forsvarsprodusenten Kongsberg som sammen med amerikanske Raytheon har utviklet NASAMS.

Det avanserte systemet kan skyte ned mål på 40–50 kilometers avstand og er lett å forflytte, noe som er en kjempefordel for ukrainerne.

Norge har så langt donert 10 utskytingsplattformer. Ytterligere åtte er bestilt og snart på vei, ifølge Forsvarsdepartementet. I tillegg har Norge gitt missiler, radarer og ildledningsvogner til en verdi av flere hundre millioner kroner.

Hjelpen har ikke gått upåaktet hen i Ukraina, og er blitt spesielt nevnt av Volodymyr Zelenskyj flere ganger.

Oberstløytnant Mikita mener Norge med sin donasjon, daglig redder ukrainske menneskeliv.

– Jeg vil gjerne si tusen takk til det norske folk, Norges forsvar og deres politikere. Dere beskytter våre folk og vår infrastruktur mot bølgene av ondskap de sender mot oss.