Står klar på grensen, men vet ikke når han kommer ut

Da Tal'at Ghabayen fra Oslo reiste til Gazastripen for over én måned siden for å ordne opp i arven etter hans mor som døde i juni.

Han ante ikke hvilken situasjon han skulle befinne seg i én måned senere.

– Det er forferdelig her. Det er aggressiv israelsk bombing. Jeg hører bombing hver dag, sier han til TV 2.

GRENSEN: Mennesker venter på å komme seg ut av Gaza. Foto: Najib Abu Jobain

– Grensen er stengt



Rundt 2060 personer med utenlandsk pass er ifølge palestinske grensemyndigheter evakuert til Egypt den siste uka, men ingen av dem har vært norske.



Heller ikke onsdag var noen av de rundt 250 norske statsborgerne som befinner seg på Gazastripen ført opp på listen over de som kunne dra over grensen.



– Ambassaden sa jeg skulle dra til grensen her ved Rafah for å krysse til Egypt, men grensen er stengt. Jeg reiser én time for å komme hit hver dag, sier Ghabayen til TV 2.

REISER: Ghabayen reiser en time hver dag i håp om å krysse grensen til Egypt. Foto: Najib Abu Jobain

–Det er helt forferdelig

I ventetiden har situasjonen blitt verre og verre. Nå har bakeriene begynt å gå tomme for brød, og det er vanskelig å få tak i rent vann.

– Jeg drar til Rafah for å handle brød, men det er veldig vanskelig. Bakeriene er helt tomme. Alt er tomt. Det er ikke brød, ikke ris, ingen bulgur, sier han.

– Vi er sultne, og det er veldig vanskelig. Alt blir dyrere og dyrere. Vi prøver å kjøpe vann med mine penger, men det er ingenting her i Gaza lenger. Det er helt forferdelig.

Venter på hjelp fra Norge

Ifølge Ghabayen er det egyptiske myndigheter som sender lister over personer som kan krysse grensen til den Hamas-styrte Gazastripen.

UTENRIKSMINISTER: Espen Barth Eide bekrefter at norske myndigheter har kontakt med norske statsborgere i Gaza. Foto: Javad Parsa/NTB

– Så vi venter på at norske myndigheter hjelper oss å komme oss ut fra Gaza og tilbake til Norge, sier han.

Utenriksminister Espen Barth Eide fikk onsdag spørsmål fra Høyres Ine Eriksen Søreide i Stortingets spørretime om hva Norge gjør for å bistå de norske statsborgerne i Gazastripen.

Han bekreftet at norske myndigheter har kontakt med rundt 250 norske statsborgere i Gaza, og at rundt halvparten av dem er barn.



– Navnelister og alle data vi har tilgjengelig deles løpende både med dem som har effektiv kontroll inne i Gaza, med Israel og med Egypt, sa han.



Ifølge Barth Eide ble det full stans i evakueringen i flere dager etter at Israel angrep ambulanser som var på vei mot grenseovergangen i Rafah.

– Og fordi det var opphold i flere dager, så er det de som var klarert for å utreise i helgen, som nå står først ettersom de har sittet og ventet ved grensen, opplyste han.

GJØR ALT: Ifølge Barth Eide gjør de alt de kan for å få nordmenn ut av Gaza. Foto: Najib Abu Jobain

– Det oppholdet kom på grunn av et israelsk angrep på en ambulansekonvoi. Palestinsk Røde Halvmåne mener at det var avklart på forhånd at den skulle kjøre, men den ble likevel angrepet. Det skapte da en forsinkelse i prosessen, sa Barth Eide.

– Men vi gjør alt vi kan, dag og natt, for å få dem ut, la han til.

Ved grensen håper Ghabayen at verden ikke glemmer dem.

– Vi må få slutt på bombingen og få fred på Gaza. Vi er folk som ønsker fred, sier han.