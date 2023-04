Stanislav tok til seg tre barn fra okkuperte områder: – Jeg er en patriot!

Maten er klar på bordet, barna i huset venter i spenning og alt blir filmet; Det er en viktig dag for den russiske fosterfaren Stanislav Tokushev.

– Hei! Dere skal bo hos meg, sier Stanislavs kone smilende til de to barna som kommer inn.

Med de nyankomne blir det totalt elleve barn hjemme hos familien. Tre av dem er fra Luhansk fylke i Ukraina - et område som er under russisk okkupasjon.

YOUTUBE: Stanislav Tokushev bor i Siberian i Russland og driver en gård. Foto: Sjermdump

Tidligere bodde barna på barnehjem i Luhansk. Etter okkupasjonen ble de tatt med til Russland. Deretter ble de plassert hos Stanislav.

– Er det riktig at du er fosterforeldre for to gutter og en jente fra Ukraina?

– Ja, men de er ikke fra Ukraina. De er fra Luhansk som er en del av den russiske føderasjonen, argumenterer Stanislav Tokushev til TV 2.

Arrestordren

Det Tokushev gjør er svært kontroversielt i vestlige øyne. I mars utstedte Den internasjonale straffedomstolen, ICC, en arrestordre på Vladimir Putin.

ICC anklager Putin for å være ansvarlig for krigsforbrytelser utført i Ukraina. Krigsforbrytelsene gjelder bortføring og omskolering av ukrainske barn.

ARRESTORDRE: ICC har utstedt arrestordre både for president Vladimir Putin, og det russiske barneombudet, Maria Lvova-Belova. Her sitter de i et møte 16. februar i år. Foto: Sputnik via Reuters

Tokushev er blant dem som ikke ser det på denne måten. Han mener, som mange andre av Putins tilhengere, at barna fra Luhansk er russiske barn.

Luhansk ble anerkjent som en uavhengig folkerepublikk av Russland 22. februar 2022. To dager senere satte Russland i gang en fullskala invasjon av Ukraina.

Legger ut videoer

På Tokushevs Youtube-kanal legges det ut videoer fra hverdagslivet. Han har fem egne barn og seks fosterbarn, tre av dem er fra Luhansk.

– Var du bekymret for at det ville bli vanskelig siden de tre barna kommer fra en krigssone?

– Hvorfor skulle vi være bekymret? Alt går greit her. Barna er små, kroppene og psyken deres forbedres. De er på et rolig sted og får en fin barndom i en lykkelig familie, hevder han.

Tokushev legger til at barna har fått russisk statsborgerskap, og at de også vil få russisk pass når de fyller 14 år.

– Barna blir «russifisert»

Kateryna Rashevska er advokat og juridisk ekspert ved Regional Center for Human Rights i Kyiv.

Hun bekrefter at de deporterte ukrainske barna blir tvangsoverført til russiske familier i Russland.

EKSPERT: Kateryna Rashevska sier at Russland begrenser tilgangen til deporterte barn for ukrainske myndigheter og menneskerettighetsorganisasjoner. Foto: Privat

Ifølge henne ble ukrainske barn automatisk anerkjent som russiske statsborgere etter annekteringen. Deretter ble de gitt russiske fødselsattester og pass gjennom en fremskyndet prosedyre.

– Personopplysningene til barna blir i noen tilfeller endret, og det gjør at de kan adopteres bort. Selv ikke de russiske familiene vet nøyaktig barnas ekte alder, fødselsdato, slektninger eller biologiske foreldre, sier Rashevska til TV 2.

Ifølge Rashevska har Russland flere grunner til å bortføre ukrainske barn.

På kort sikt planlegger Russland å bruke barn i forhandlinger med ukrainske myndigheter når det kommer til for eksempel fangeutvekslinger. Det er også et mål at de ukrainske barna blir lojale russiske borgere.

På langt sikt skal den ukrainske nasjonale identiteten utryddes ved å «russifisere, indokrinere og militarisere» ukrainske barn, forteller Rashevska.

Aksana Filipishina sier Russlands praksis er uakseptabelt. Foto: ombudsman.gov.ua/

– Utryddelsen av en nasjon

Aksana Filipishina er fungerende leder for Ukrainian Helsinki Union. Hun jobber til daglig med barns rettigheter. Hun mener Russlands praksis er et forsøk på å utrydde Ukraina som nasjon.

– Den enkleste måten å ødelegge den ukrainske nasjonen på, er å drepe dem eller å gjøre dem til russere. Bortføringen av barn er en slik transformasjon. Hva er dette hvis dette ikke er utryddelsen av en nasjon, sier hun til TV 2.

Fra hat til kjærlighet

Arrestordren fra ICCs gjelder ikke bare Putin, men også Russlands barneombud Maria Lvova-Belova. Hun selv har adoptert et barn fra Mariupol, ifølge flere lokale medier.

– Vi fant for eksempel 30 barn i en kjeller i Mariupol. Vi tok dem til Moskva, og etter en stund begynte de å snakke negativt om president Putin ved å si «Ære til Ukraina», sier hun og fortsetter:

ADOPTERT: Russlands barneombud Maria Lvova-Belova har selv adoptert barn fra Ukraina, ifølge lokale nyheter. Foto: SPUTNIK

– Etter en stund ble de plassert i fosterfamilier. Vi kan nå si forskjellen er veldig klar. Negativiteten er endret til kjærlighet til Russland, sier hun i en uttalelse.

16.226 barn tatt til Russland

Ifølge en ny undersøkelse gjort av universitetet Yale, har Russland holdt minst 6000 ukrainske barn i leire der de har fått politisk omskolering.

Ifølge det ukrainske parlamentet har 16.226 barn blitt tvangsført til Russland siden 24. februar i fjor.

Mads Harlem er leder for internasjonal politikk i Redd Barna. Han sier til TV 2 at å tvangsflytte eller deportere beskyttede personer fra et okkupert område er å anse som en krigsforbrytelse etter folkeretten og skal derfor straffeforfølges.

Mads Harlem er leder for internasjonal politikk i Redd Barna. Foto: Privat

– Redd Barna ser således svært alvorlig på rapportene om at mange barn har blitt tvangsflyttet fra Ukraina til Russland og er glade for at dette nå blir etterforsket nærmere, sier Harlem til TV 2.

– Hva sier lover og regler om barna som er tatt til andre land under en krigssituasjon, altså til Russland?

– Dersom ukrainske barn er tvangsflyttet eller deportert til Russland må disse umiddelbart returneres til sitt hjemsted. Om dette ikke er mulig på grunn av deres sikkerhet, skal de returneres til andre områder i Ukraina hvor det er trygt, slår han fast.

– Patriot

Tilbake i Russland fortsetter Stanislav Tokushev sitt nye hverdagsliv med storfamilien. Han er sterk i troen på at Putins begrunnelser for invasjonen av Ukraina er både riktig og viktig.

– Hva synes du om det som har skjedd i Ukraina i løpet av det siste året?

– Russland gjør det rette, og seieren vil bli vår. Jeg er en patriot av Russland, sier han.