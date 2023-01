Stal bil - slik enda det

Det gjekk nok ikkje heilt etter planen for dei to som stal ein bil i New Jersey, USA.

Her forsøker politiet å pågripe to personar som er mistenkte for å ha stole bilen dei sit i. Då bestemmer føraren seg for å gi gass.

I forsøket på å flykte, brasar han inn i fleire parkerte bilar, før han dundrar gjennom eit gjerde og stuper ned over seks meter. Bilen flippar over, krasjar inn i eit hus før den landar på ein parkert bil. Og heile dramaet blei fanga på kamera.

Dei to som sat i bilen, klarte å flykte frå staden, men blei pågripne kort tid etter. Både den mannlege føraren og den kvinnelege passasjeren kom frå det utan skader, ifølge politiet i North Caldwell i delstaten New Jersey. Heller ingen andre kom til skade.