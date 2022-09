Stadig flere ukrainske byer blir frigjort

Ordføreren i Izium sier at den ukrainske byen er befridd i forbindelse med offensiven som ukrainske styrker innledet i Kharkiv-regionen.

Den 29. august ble det klart at Ukraina startet et motoffensiv i Kherson-området. Området har siden krigen brøt ut i februar vært kontrollert av russiske styrker.

Offensiven har vært særlig rettet mot byen Kherson, som er den eneste regionhovedstaden russiske styrker har lyktes med å innta i Ukraina.

Etter at det ble klart at Ukraina klarte å frigjøre stadig flere byer i området, valgte Russland å sende forsterkninger til området.

Frigjør store områder

Etter at Ukraina varslet at motoffensiven har startet, har de gjenerobret store områder.

Fremgangen som nå skjer på bakken har skjedd raskt. Flere eksperter mener dette er et skifte i krigen, og at Russland nå kollapser fullstendig.

ØDELEGGELSER: Flere områder i Kharkiv er ødelagt Foto: Reuters

Ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har landet nå gjenerobret 2000 kvadratkilometer fra russerne.

Det sier han i en uttalelse lørdag. Samme dag meldte russiske myndigheter at de trekker seg ut av områdene for å omgruppere. Dette kaller Zelenskyj for en god avgjørelse.

– Vil frigjøre hver centimeter

I tillegg til byen Izium har Ukraina tidligere gjenerobret kontrollen over den strategisk viktige byen Kupjansk, nordøst i landet.

Kupjansk har siden krigens utbrudd vært kontrollert av russiske styrker.

EVAKUERES: Byen Kupjansk ble evakuert i april. Det var allerede gjort store ødeleggelser på byen Foto: Ivan Alvarado / Reuters

Ved å ha kontroll i denne byen, kan Ukraina også kontrollere en viktig forsyningslinje. Byen er og et viktig jernbaneknutepunkt, og har dermed vært kritisk viktig for russerne sin forsyningslinje.

Det var lenge tenkt at dersom Ukraina fikk kontroll over Kupjansk, kunne de få kontroll over byen Izium og andre områder lenger sør.

– Vi vil frigjøre landet vårt ned til siste centimeter, skrev den ukrainske etterretningstjenesten i en melding på Telegram.

Enda en by frigjort

Natt til søndag ble det klart at ukrainske styrker klarte å ta kontroll over Izium.

Ordfører Valerij Martsjenko sier til New York Times at de ukrainske styrkene har kontroll over byen, som har vært okkupert av russerne siden i vår.

BOMBES: Byen Izium har vært sterkt angrepet siden krigens start. Her fra 30. april. Foto: Courtesy of National Guard Of Ukraine / Reuters

Samtidig sier det russiske forsvarsdepartementet at de russiske styrkene har «omgruppert», det vil si trukket seg ut av deler av Kharkiv-regionen, inkludert byene Balaklija og Izium, for å forsterke fronten i Donetsk.

Mange militære eksperter sier imidlertid at offensiven kom overraskende på russerne, og at de ble presset ut. Over 10.000 russiske soldater sies å risikere å bli omringet av ukrainske styrker.

Store ødeleggelser

Martsjenko sier at det ikke fins et eneste bolighus i Izium som ikke er skadd, og han tviler på om det blir mulig å reparere det ødelagte varmenettet før vinteren.

Tidligere lørdag sa ukrainske talspersoner at styrkene hadde kuttet de russiske forsyningslinjene til Izium.

Talsmann for utenriksdepartementet, Oleh Nikolenko, sa at de også har gjenerobret Kupjansk på den viktigste forsyningsveien for russerne fra Russland til Izium.