Spurte om nakenbilder av Enya (19) på Reddit: – Utrolig ekkelt

Gjennom helgen har flere jenter delt bekymring med hverandre i en lukket Facebook-gruppe med flere tusen medlemmer.

De skriver at det har blitt etterlyst nakenbilder av navngitte personer i et forum på Reddit.

En av dem som har opplevd dette er Enya Iversen Wick (19). Hun forteller at det startet i 2021 da hun bare var 17.

– Jeg fikk høre at folk spurte om nakenbilder av meg på Reddit, og at flere svarte at de hadde. Jeg har ingen nakenbilder ute, så jeg tenkte at de bare fikk spørre.

MINDREÅRIG: Enya Wick forteller at hun tok dette skjermbildet på Reddit da hun var 17 år gammel. Foto: Privat skjermbilde

– Men jeg ble jo litt paranoid og lurte på hva de snakket om, legger hun til.

Avslørte falske bilder

Wick forteller at hun fikk en kompis til å spørre Reddit-brukeren om bildene.

EKKELT: Enya Wick forteller at det er rart og ekkelt at folk leter etter nakenbilder av henne. Foto: Privat

Da fikk han tilsendt bikinibilder hun selv hadde lagt ut på Instagram. Wick forteller at hun også har sett at noen har delt nakenbilder de hevdet var av henne.

– Det var to forskjellige bilder av en blond jente med langt hår med mobilen foran ansiktet. Jeg så med en gang at det ikke var meg, og aner ikke hvem de er, forteller Wick.

Opplevelsen var ubehagelig.

– Det føles jo ekkelt at folk tror de får bilder av meg, men jeg tror de fleste kan se at det ikke er det.

Hun forteller at hun ikke tenkte noe særlig mer på situasjonen før det ble prat om det i Facebook-gruppen i helgen. Da fikk hun vite at det nok en gang ble spurt om bilder av henne på Reddit.

– Jeg synes det er rart og ekkelt at folk spør. Nå er jeg myndig, men i fjor var jeg under 18. Det er ekkelt at folk spør om bilder av en mindreårig jente, sier hun.

– Jeg ble sjokkert

En av dem som har fulgt med på situasjonen er student Sandra Rettore. Hun har sett at det er blitt spurt om bilder av flere titalls jenter i Redditforumet.

– Jeg ble sjokkert. Jeg har hørt om fenomenet før, men aldri sett at norske sider blir brukt til å spre nakenbilder.

ADVARER: Noen sier imot på Reddit-forumet hvor bilder diskuteres. Foto: Skjermbilde Reddit

Hun er klar over at det skjer i verden, men å se svart på hvitt at folk etterspør spesifikke personer med navn, beskriver hun som ekkelt.

– Det var egentlig helt forferdelig og sykt.

TV 2 har selv sett innlegg om bilder i det aktuelle forumet, i tillegg til skjermbilder i Facebook-gruppen.

Kan identifisere brukernavn

Tidligere i høst ble det kjent at Kripos vil være synlige på Reddit fremover. Det er fordi de vil være tilgjengelig, men spesielt for å ta tak i deling av nakenbilder.

FØLGER MED: Politiet er selv på Reddit. Foto: Mathias Kleiveland / TV2

Hanne Andreassen, som jobber ved seksjon for internettrelaterte overgrep ved Kripos, skriver i en mail at de har fått flere tips om redditkanalen den siste tiden, men at dette ikke er et nytt fenomen.

– Vi har stor forståelse for at det oppleves som en stor belastning for de som opplever at bilder av dem kommer på avveie. I tillegg til å være straffbart, påfører det den det gjelder en livslang krenkelse, skriver hun.

STRAFFBART: Hanne Andreassen i Kripos skriver at det er straffbart å dele seksualiserte bilder av barn, og det er også straffbart å dele seksualiserte bilder av noen som ikke har samtykket til det. I tillegg kan det også være brudd på andre bestemmelser i straffeloven. Foto: Kripos

Hun oppfordrer dem som får bilder spredt uten samtykke til å rapportere inn til tjenesten der det blir lagt ut der det er mulig, tipse politiet og/eller anmelde.

– Dersom politiet ikke får informasjonen, får vi heller ikke gjort noe, skriver hun.

Mange brukere på Reddit er anonyme, men politiet klarer i mange tilfeller å identifisere personer som ikke oppgir noe annet enn brukernavn på internett, ifølge Andreassen.

– Samtidig er det ikke alltid at politiet kommer i mål med en etterforskning, av forskjellige grunner.

Reddit: Fjerner jevnlig innhold

Andreassen skriver videre at tjenester som Reddit bør ta et større ansvar for å ikke være en tilrettelegger for spredning av overgrepsmateriale, og annet ulovlig materiale.

En talsperson for Reddit skriver i en mail til TV 2 at de tar deling av bilder uten samtykke ekstremt seriøst og at det er stikk i strid med deres mål.

De skriver videre at deling av slikt innhold er forbudt ifølge deres retningslinjer, og at de nylig ble oppdatert for å gjøre det tydeligere hva slags innhold dette gjelder og for å gjøre det lettere å rapportere.

De skriver også at de jevnlig fjerner innhold og forumer som bryter med retningslinjene, ofte før noen ser innholdet.

– Reddit er hele tiden på jakt etter nye måter å oppdage slikt innhold, skriver talspersonen.

DELES UTEN SAMTYKKE: En talsperson for Reddit skriver i en mail til TV 2 at de tar deling av bilder uten samtykke ekstremt seriøst. Foto: Skjermdump / Reddit

– Det må stoppes

Student Rettore forteller at hun også har sett at mindreårige påvirkes av dette.

– Jeg har i alle fall sett tre innlegg om folk som spør etter bilder jenter som er født i 2004 og 2005.

At disse kan være under 18 gjør det enda verre, mener hun.

– Det må slås hardt ned på. Det må rett og slett stoppes.