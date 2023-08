Sporløst borte etter VM

Det kroatiske politiet melder torsdag at ti medlemmer av Burundis U19-landslag i håndball ble meldt savnet onsdag kveld.

– Ifølge informasjonen så langt så dreier det seg om ti unge menn, født i 2006, som i går dro fra bopelen sin hvor de har vært innlosjert hele mesterskapet, sier politiet i en uttalelse.

Abakinnyi 10 muri 13 bari bagize Ikipe y'Igihugu y'u Burundi mu Gikombe cy'Isi U-19 cya Handball kiri kubera muri Croatia batorotse, byatumye iki gihugu cyikura mu irushanwa ryari rigeze hagati. pic.twitter.com/OsmgaTvoQp — IGIHE Sports (@IGIHESports) August 10, 2023

Spillerne deltok i verdensmesterskapet i håndball for sin aldersgruppe, i vertslandet Kroatia.

De savnede spillerne har ikke besvart telefonanrop eller meldinger siden onsdag formiddag.

Politiet melder at det er iverksatt tiltak for å finne dem, i tillegg til å fastslå omstendighetene rundt forsvinningen.

Saken ble først omtalt i kroatiske medier.

Kastes ut av mesterskapet

Torsdag skulle Burundi i utgangspunktet spille en kamp mot Bahrain.

Den ble avlyst.

Det kroatiske håndballforbundet har også kommentert forsvinningen, der de antyder at det burundiske laget trakk seg fra konkurransen selv.

– Til tross for overholdelse av de høyeste sikkerhetsstandardene og det tilstrekkelige antallet polititjenestemenn på området, bestemte de (laget, journ.anm.) seg for å forlate konkurransen og dra i en ukjent retning, heter det i uttalelsen.



Kampen mot Bahrain ble automatisk satt til 10–0 i favør Bahrain.

Håndballforbundet i vertslandet beklager likevel hendelsen, og sier de bistår Burundis landslag med «all logistisk og operativ støtte som vi kan».

– Vi er i sjokk

Guttenes hjemland er rystet over forsvinningen. Burundiske medier har siden nyheten ble kjent viet mye spalteplass til landslaget sitt.

– Vi er i fullstendig sjokk. Vi, sammen med ungdommenes foreldre, ber alle som kan hjelpe oss med å finne guttene våre om å gjøre det.

Det kommer frem i en pressemelding fra Burundis håndballforbund.

– Jeg vet ikke hvordan vi skal klare å reise hjem uten dem, sier landets håndballpresident, Dauphin Nikobamye, til kroatiske medier.

ETTERFORSKER: Politiet har startet en etterforskning etter guttenes forsvinning. Foto: Dubravka Petric/ Pixsell

Det lokale politiet ble tidlig informert om hendelsen og et søk ble startet, til tross for at slike hendelser formelt blir behandlet som en forsvinning først etter at 24 timer har gått.