Spøkjelsesbyane viser skuggesida av Kina sin utviklingsmani

TOMME VEGAR: Det som skulle bli ein travel pendlarveg er no eit uhyggeleg stille turområde. Foto: Sky News

Ambisiøse bygningsprosjekt går tomme for pengar. No set myndigheitene inn tiltak for å berge ein økonomi i knipe.

Store byar og fleirfeltsvegar står uferdige og forlatne over heile Kina. Likevel blir fleire byggingsprosjekt starta opp.

Det er ikkje berre eit ynskje om utvikling, men eit vilkår for å halde økonomien gåande.

SPØKJELSESBY: Dei store tomme vegane og mørke bustadblokkene gjev ei nifs kjensle av at noko ikkje er som det skal. Foto: Sky News

Spøkjelsesbyen Zunyi

Zunyi ligg i den landlege provinsen Guizhou sør-aust i Kina. Provinsen har vore trufast til den kinesiske vekstmodellen. Den har vore lovnaden om sikker økonomisk vekst i fleire tiår.

Men, den seinare tida har ikkje modellen halde lovnadane som forventa.

KONKURS: Fleire byggingsprosjekt har måtte stoppe i Kina rett og slett fordi pengane strekk ikkje til Foto: Sky News

Ein butikkeigar i byen er oppgitt over dei dårlege økonomiske tidene.



— Verksemdene går dårleg no. Det blir verre og verre, år for år, fortel ho til Sky News.



Ein annan innbyggar seier at brua på bilete har stått uferdig i ti år.

BRÅSTOPP: Denne uferdige brua har stått urørt i eitt tiår. Foto: Sky News

Ein spekulativ marknad

Spøkjelsesbyar som Zunyi viser etterverknadene av ein ambisiøs bustadpolitikk i eit veksande Kina. No har dei rett og slett gått tomme for pengar.

Oppskrifta på bustadpolitikken er enkel: store lån, massive investeringar og store bygningar.

Dette fungerte lenge fordi etterspurnaden for bustad har vore høg gjennom fleire tiår med eit formidabel økonomisk vekst i Kina.

– I Kina tener lokale myndigheiter pengar på å selje land til utviklarar som igjen bygg ut bustadområder.



Det forklarer professor i Kinastudier ved Universitetet i Oslo, Heidi Østbø Haugen.

Byar og vegar blir bygd ut på bakgrunn av at utviklarar trur det kan bli lønsamt å investere i bustad i framtida. Nokre gonger treff dei, andre gongar er det bom.

Spøkjelsesbyar oppstår når spekulasjonane er feil.

TOMME MEGABYAR: Byen Ordos i Indre Mongolia, Kina er ofte brukt som eit prakteksemplar på problemet med 'spøkjelsesbyane'. Byen er bygd for å huse 1.5 millionar innbyggjarar. Foto: Mark Ralston

Bustadmarknaden utgjer heile 30 prosent av Kina sitt bruttonasjonalprodukt. Det har lenge vore nær ein uskriven regel at det lønnar seg å investere i denne marknaden.



Kina-ekspert Haugen forklarer at no har tidene endra seg.

Har mista trua

— Desse spøkjelsesbyane finn ein over heile Kina og det har vore snakk om dei i to tiår, så det er ikkje nytt, seier Haugen.



ØKONOMI I ENDRING: Heidi Østbø Haugen meiner at kinesiske myndigheiter tek meir styring over utviklinga. Foto: Per Haugen / TV 2

Ho forklarer at det som bekymrar no er at etter mange år med stor økonomisk vekst, byrjar folk å miste trua på økonomien.

Arbeidsløysa er høg, spesielt blant unge og høgt utdanna. I juni var arbeidsløysa på heile 21.3 prosent. Sidan dette har kinesiske myndigheiter slutta å publisere tal for arbeidsløyse.

— Kinesiske forbrukarar er meir varsam no og ynskjer å spare heller enn å bruke pengar. Samtidig aukar bustadprisane, seier Haugen til TV 2.

Dette hemmar økonomisk vekst.

SPARER: Mange kinesiske forbrukarar sparer meir enn før for å vere meir rutta inn i ei tid med uvisse økonomiske tilstandar. Foto: Sky News

Ynskjer å snu trenden



— Sjølv om spøkjelsesbyane står tomme no betyr ikkje det at dei alltid kjem til å gjere det. Nokre av desse byane er bygde i utkanten av større byar før det er behov for dei. Men, kinesiske byar er framleis i vekst, så dei kan bli attraktive etter kvart, forklarer Kina-eksperten.

I tillegg har kommunistpartiet innført fleire tiltak for å hindre starten på fleire tilsvarande prosjekt.

— Myndigheitene har avgrense makta til lokale eigedomsutviklarar for å hindre spekulative utbyggingar på stader folk eigentleg ikkje vil bu.

PENGESVOLTNE: Myndigheitene ynskjer at kinesiske forbrukarar skal bruke meir pengar framover. Foto: Sky News

Myndigheitene prøver også å stimulere befolkningsvekst og lokalt forbruk for å auke økonomisk aktivitet.

Dette krev ei omstilling i forventingar og pengebruk.

Haugen legg til at dette arbeidet er avgjerande for den komande tida i Kina.

— Ei krise i bustadmarknaden drar med seg mange andre problem, avsluttar Heidi Haugen.